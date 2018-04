Aktuelle Tades-STOP AUF DEN EINSTIEG!

In diesem Artikel erhalten Sie alle Informationen zu Märkten welche wir aktuell Traden:



Der S&P500 kann den in Gelb hinterlegten Tradingbereich (gelbe Box im Chart) anlaufen und wie erwartet wieder nach unten Verlassen. Wir sind nun Short im amerikanischen Index Mit dem Unterschreiten von 2695 Punkten können für alle die den Zielbereich für einen Short genutzt haben, die Stopps bereits auf den Einstieg gesetzt werden, um somit sämtliche Risiken aus der Positionierung zu nehmen. Auch wenn uns bereits eine erste Bestätigung vorliegt, dass der Markt sein Hoch in Welle iv in Braun bereits ausgebaut hat, ist hier über 2641 Punkten bekanntlich noch nichts final abgeschlossen.

S&P500 Chart





Unsere Performance im S&P500 2014 bis 2017!

9 Monate lag die Trefferquote bei 100%.

16 von 21 Zielbereiche konnten dabei exakt getroffen werden.

5 von 5 übergeordnete Trendwechsel, in den Jahren 2014 - 2017 konnten rechtzeitig erkannt werden.





Im Gold, GLD (SPDR GOLD TRUST) sowie im Silber haben wir die Zielbereiche deutlich nach oben verlassen, in allen Märkten haben die Stopps und Zielbereiche gehalten. Wir sind seit den Tradingbereichen Long im Markt und aktuell deutlich um Gewinn.

Gold Chart

Unsere Performance in Gold, GLD 2014 bis 2017!

14 Zielbereiche benannt.

11 Zielbereiche exakt getroffen.

4 von 4 übergeordnete Trendwechsel konnten rechtzeitig erkannt werden.



Trefferquote: 78.5%

Silber Chart

Unsere Performance in Silber 2014 bis 2017!

20 Zielbereiche benannt.

16 Zielbereiche exakt getroffen.

4 von 4 übergeordnete Trendwechsel konnten rechtzeitig erkannt werden.



Trefferquote: 79%

GLD Chart

Auch im EUR/USD befinden wir uns Long im Markt seit unserem Tradingbereich (gelbe Box im Chart), welcher deutlich nach oben verlassen wurde. Auch hier fällt bereits ein sehr ordentlicher Gewinn an und der Stop wurde auf den Einstieg gesetzt.

Chart EUR/USD

In allen oben genannten Trades, besteht kein Risiko mehr auf Verlust. Wir werden sobald wir Bestätigung haben, Preisziele für Nachkäufe berechnen.

