Aktive Fonds mal wieder in der Falle

Aktiv gemanagte Aktienfonds werfen in der großen Masse weniger Rendite ab als entsprechende Indexzertifikate oder ETFs. Dies ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, nach Kosten sind es sogar nach Berechnung vieler Experten 95 Prozent der aktiven Fonds, die scheitern. Dementsprechend finden sie bei uns kaum statt. Noch schwieriger ist es bei Fonds auf fixe Investments. Was mit Schiffen passiert, ist landläufig bekannt. Doch auch ein Investment in Flugzeuge – vor Jahren als Renditebringer angepriesen – fällt grade vielen auf die Füße. Ein Fondshaus aus NRW ist vorn dabei, wie die Welt berichtet und wie wir in unserer Finanzmarktrunde diskutieren werden. Die Geldanlage in Maschinen der Version A380 von Airbus klang sicher – doch es ist das Gegenteil. Schalten Sie also am Mittwoch gern ein – hier die Übersicht über unser Webinarprogramm der nächsten Tage und die Aufzeichnungen unserer letzten 5 Webinare zu Charttechnik und Fundamentalem. Schauen Sie auch gern nochmal das Webinar zu Bitcoins.

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 05.07.2017:

STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 DM2H9R Basispreis 11.325 13.325 Knock-out-Level 11.325 13.325 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY1W72 Basispreis 2160 2550 Knock-out-Level 2160 2550 Laufzeit 29.09.2017 22.06.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CY0XKK DM2R7C Basispreis 1175 1600 Knock-out-Level 1175 1600 Laufzeit 16.06.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HU61YK Basispreis 0,94 1,20 Knock-out-Level 0,94 1,20 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Ideen EUR/USD

