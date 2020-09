Aktiensplit der High-Tech Riesen Apple und Tesla verzücken die Aktionäre

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Im Fokus der Anleger standen gestern die Aktiensplits von Apple und Tesla. Umsatzspitzenreiter mit gleichzeitig den meisten Preisfeststellungen war Tesla. Für jede Aktie haben die Aktionäre vier zusätzliche Aktien eingebucht bekommen. Bei Apple können sich die Aktionäre über drei zusätzliche Aktien des Smartphone-Pioniers freuen. Im Jahr 2014 war der bisher letzte Aktiensplit, im Verhältnis eins zu sieben.

