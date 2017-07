Aktienmarkt – keine Auslöser für baldige Trendumkehr

Die FED erhöht die Leitzinsen, in Europa starten die Brexit-Verhandlungen und im mittleren Osten wird Katar weitestgehend isoliert. Genug Stoff auf den internationalen Bühnen um die Märkte zu beunruhigen. Bisher ist jedoch alles weitestgehend ruhig, der DAX konsolidiert weiter nahe der 12.500er Marke (Inliner für interessierte Anleger:) und auch der Dow Jones kommt nicht so recht vom Fleck. Richard „Dickie“ Hodges, Manager des Nomura Funds Ireland Global Dynamic Bond Fund, sieht in seiner Analyse keinen Auslöser für eine baldige Trendumkehr…

Die Fed erhöhte im Juni die Leitzinsen und signalisierte für das laufende Jahr eine weitere Anhebung, obwohl die Wirtschaftsdaten im besten Fall gemischt waren: Die Inflation drehte gegenüber dem Vormonat in den negativen Bereich, die Daten vom Häusermarkt enttäuschten und der ISM-Einkaufsmanager-Index war zwar noch immer stark, notierte aber niedriger als im ersten Quartal. Der Anleihemarkt ignorierte die Absichten der Fed frohgemut und geht unverändert von Zinssteigerungen nicht vor Ende 2018 aus. Auch die Aktienmärkte stiegen nach wie vor und regierten nicht auf die Zinserhöhung der Fed.

In Europa überraschten die EZB und die Bank of England die Märkte, indem sie über die Notwendigkeit sprachen, ihre Geldpolitik in den kommenden Monaten anzupassen. Das führte zu einer Umkehrung der bisher rückläufigen Anleiherenditen.

Einen ersten Vorgeschmack auf die Brexit-Verhandlungen haben wir bekommen, als Großbritannien gleiche Rechte für längerfristig ansässige EU-Bürger angeboten hat: Den EU-Verhandlungsführern reichte das nicht aus. Sie fordern Rechte, die denen des EU-Rechts gleichwertig sind. Eine schnelle Einigung ist wenig wahrscheinlich.

Spanien und Italien haben zügig agiert, um ihre Probleme mit angeschlagenen Banken anzugehen. Staatliche Unterstützung wurde zugesagt, damit zwei taumelnde italienische Banken von Intesa Sanpaolo übernommen werden konnten. Zugleich übernahm Santander in Spanien die Banco Popular Espanol für einen symbolischen Euro.

Saudi-Arabien kappte die Bindungen zum Nachbarn Katar, offenbar ermutigt von Trumps anti-iranischer Rhetorik und beschuldigte das Herrscherhaus der Unterstützung terroristischer Organisationen. Trotz der Spannungen im Mittleren Osten fiel der Ölpreis. Die Vorräte verharrten auf hohem Niveau und die OPEC-Mitglieder zeigten sich unverbindlich hinsichtlich möglicher Senkungen der Produktionsmengen.

Hodges erwartet eine Rotation weg von Staatsanleihen und guten Bonitäten, weil diese am meisten von der quantitativen Lockerung profitiert haben. Erwähnenswert sind zudem die neuen Positionen in Portugal und Indien. Angesichts relativ starker Fundamentaldaten und der politischen Stabilität in Portugal haben Hodges und sein Team begonnen, ihre bestehende Position in portugiesischen Staatsanleihen deutlich auszubauen. Die Rendite zehnjähriger Anleihen bewegte sich im Juni bei rund 3%, nachdem sie von ihrem Höchststand von 4,2% im März deutlich gesunken war. Die Rendite an sich ist nicht sonderlich attraktiv, aber Hodges glaubt, dass die konjunkturelle Erholung im peripheren Europa, kombiniert mit den Maßnahmen zur Gesundung des Bankensektors die Spreads weiter nach unten bringen könnte.

Darüber hinaus gehen die Analysten davon aus, dass es die Unsicherheit um den britischen Ausstieg aus der EU der Politik erlauben könnte, skeptische Wähler von der Notwendigkeit einer engeren fiskalischen Union zu überzeugen. Das wäre positiv für die Renditen im peripheren Europa.

Außerdem hat Hodges eine erste Position in sogenannten “Masala Bonds” aufgebaut. Das sind Schuldverschreibungen von indischen Unternehmen im Ausland. Die Emittenten sind gemeinhin staatsnahe Unternehmen und die Anleihen lauten auf Rupien. Dies ist eine strategische Position im Fonds. Die Anleihen haben Laufzeiten von weniger als drei Jahren und die Renditen liegen bei nahe 7%. Aus heutiger Sicht wollen wir sie bis zur Fälligkeit halten. Es gibt eine sehr positive Kulisse für die Währungsposition, weshalb diese von den Experten ungesichert belassen wird.

In Hinblick auf eine mögliche Zinsanhebung der Fed und der dadurch ausgelösten möglichen negativen Auswirkungen auf das Portfolio bleibt Hodges vorsichtig positioniert. Trotz dieser vorsichtigen Haltung, ist eine schnelle Zinsanhebung der Fed nicht das Kernszenario. Hierfür ist der Inflationsdruck nicht hoch genug.

Hodges und sein Team haben wiederholt festgestellt, dass Risiko-Assets weiter laufen können, obwohl ein großer Teil positiver Nachrichten bereits eingepreist ist. Die Bewertungen vieler Risiko-Assets scheinen ausgereizt und die anhaltend positiven Kapitalrenditen aus festverzinslichen Anlagen können nicht unbegrenzt so weitergehen. Dies spricht für eine stärkere Absicherung des Portfolios, was aber auch deutlich den laufenden Ertrag belasten würde. Dagegen spricht, dass die Analysten weder Gründe für einen schnellen, drastischen Anstieg der Risikoaversion am Markt sehen, noch was diesen auslösen könnte.

Zunehmend besorgt Blicken die Experten vom Nomura Funds die wirtschaftliche Situation in Australien. Der Häusermarkt ist ausgereizt und der Verbrauch entwickelt sich schwach. Jedes Zeichen der Schwäche in China – Australiens größter Kunde bei Rohstoffexporten – könnte zusätzlichen Druck auf die Wirtschaft ausüben.

Quelle: Nomura Asset Management