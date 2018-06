Aktienmarkt: Wieder einmal hält die Politik die Märkte in Atem

Paris (www.aktiencheck.de) - Wieder einmal hält die Politik die Märkte in Atem, erklärt Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei La Financière de l'Echiquier (LFDE), die Lage an den Aktienmärkten.



Nach den Turbulenzen rund um die Ankündigung von Strafzöllen durch die USA stehe diesmal jedoch die politische Lage in Spanien und Italien im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Der überraschende Kompromiss in Italien zwischen der M5S, der Lega Nord und Präsident Sergio Mattarella habe kurzfristig die Unsicherheiten auf den Märkten beruhigt. Langfristig verheiße der Amtsantritt einer Koalitionsregierung zweier populistischer Parteien jedoch nichts Gutes, so de Berranger.Für Spanien dürfte die Amtsenthebung von Mariano Rajoy dagegen weniger gravierende Folgen haben als das Ringen um eine Regierung in Italien. "Die wirtschaftliche Lage Spaniens hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert und zahlreiche strukturelle Reformen sind bereits umgesetzt worden" schreibe de Berranger. Aktuell seien nach der Neubesetzung des Amtes des Ministerpräsidenten mit Pedro Sánchez keine Neuwahlen zu erwarten und "selbst wenn Neuwahlen angesetzt würden, ist es sehr wahrscheinlich, dass eine sozialkonservative Koalition den Sieg davontrüge, die an den Märkten nicht unbedingt ungnädig aufgenommen würde", so de Berranger. (0506.2018/ac/a/m)