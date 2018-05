Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Aktienmarkt: Unruhige Börsenfahrt dauert an

Bonn (www.aktiencheck.de) - Im bisherigen Jahresverlauf weist der Standard & Poor‘s 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) die beste Performance der vier von uns analysierten internationalen Leitindices auf, so die Analysten von Postbank Research.

Sein Kursplus sei mit 1,8% zwar überschaubar, aber die drei anderen Leitindices würden alle einen Kursrückgang im Vergleich zu ihrem jeweiligen Indexniveau vom Jahreswechsel 2017/18 aufweisen: DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) (-0,4%), EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) (-0,6%) sowie Topix (ISIN JP9010100007/ WKN A1RRCU) (-2,6%). Insgesamt sei die bisherige Kursentwicklung der Leitindices von einer gewissen Schwankungsintensität geprägt. Dies treffe besonders auf DAX, EURO STOXX 50 und Topix zu. Dahingegen könne man die Kursentwicklung des S&P 500 schon beinahe als “in engen Bahnen seitwärts“ bezeichnen. Nach Einschätzung der Analysten seien zwei Faktoren maßgeblich für die im Vergleich zum US-Index unruhigere Fahrt von DAX & Co. verantwortlich: US-Präsident Donald Trump sowie die US-Notenbank.

Erstgenannter besteche spätestens seit seiner Amtseinführung durch seine mediale Omnipräsenz. Wie kein Präsident vor ihm kommuniziere er am laufenden Band mit der Öffentlichkeit über die sozialen Medien. Die Themen, die er in seinen Tweets angehe, hätten zudem häufig - schon alleine durch die deutliche, ihm eigene Rhetorik - das Potenzial um für eine gewisse Verwirrung auf dem internationalen Parkett zu sorgen. Aktuell habe er beispielsweise mit Äußerungen zu einem möglichen Treffen mit Kim Jong Un für Irritationen gesorgt und mit der Androhung von Importzöllen von bis zu 25 Prozent auf Automobile habe er DAX, EURO STOXX 50 sowie Topix auf Talfahrt geschickt.

Die FED sei die einzige der renommierten internationalen Notenbanken, die sich inzwischen auf einem klaren Zinserhöhungspfad befinde. Dies habe Ende Januar dieses Jahres zu Irritationen bei einigen Marktteilnehmern und entsprechenden Kursausschlägen geführt. Inzwischen hätten aber viele Investoren erkannt, dass steigende Notenbankzinsen signalisieren würden, dass die FED die US-Wirtschaft unverändert auf einem guten und soliden Wachstumspfad sehe. Ein klares Argument in US-Firmen investiert zu sein. Zusätzlich laste aktuell die politische Unsicherheit in Italien in einem erheblichen Umfang auf der Stimmung der Investoren in den europäischen Börsensälen.

Da vor allem Donald Trump keinerlei Anstalten mache, seine mediale Präsenz zu reduzieren bzw. seine Rhetorik zu ändern, würden die Analysten davon ausgehen, dass die mehr oder weniger volatile Börsenfahrt der ersten fünf Monate dieses Jahres auch im weiteren Verlauf Bestand haben werde. Prozentual zweistellige Renditen, wie sie 2017 S&P 500, Topix und auch der DAX erzielt hätten, würden sie für 2018 nicht erwarten.

In den USA sei die Berichtssaison der Firmen zu ihrem Geschäftserfolg im ersten Kalenderquartal 2018 so gut wie abgeschlossen. Inzwischen hätten fast alle im S&P 500 notierten Unternehmen Einblick in ihre Bücher gewährt. Wie gewohnt hätten die Firmen mit klaren Mehrheiten die Konsensprognosen der Analysten für den Gewinn je Aktie bzw. den Umsatz geschlagen. Drei Viertel hätten die Gewinn- und zwei Drittel die Umsatzschätzung übertroffen. Für viele Analysten sei es offenbar schwierig gewesen, den positiven Effekt der US-Steuerreform auf die GuV zu quantifizieren. Dies würde den höheren Anteil an Unternehmen erklären, die den Konsens für den Gewinn je Aktie im Vergleich zum Umsatz übertroffen hätten. Wie gewohnt, würden die Analysten ihre Analyse aber stärker auf die Entwicklung der harten Fakten richten. Nahezu 90 Prozent der Firmen habe den eigenen Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahresquartal gesteigert. Dies sei der stärkste Wert in ihrer bis 1993 zurückreichenden Datenhistorie.

Auf aggregierter Basis stehe für den S&P 500 momentan ein Gewinnplus von mehr als 25 Prozent zu Buche. Nach Ansicht der Analysten sei dieser Zuwachs aber nicht in Gänze der Steuerreform geschuldet. Denn die Unternehmen hätten sie ebenfalls mit ihren Umsätzen überzeugen können. 86 Prozent hätten mehr als im Vorjahresquartal erlöst und auf aggregierter Basis stehe für den S&P 500 ein Erlösplus von knapp acht Prozent zu Buche. Unter Berücksichtigung dieses Umsatzwachstums würden die Analysten kalkulieren, dass operatives Geschäft und Steuerreform im Verhältnis eins zu zwei zum Gewinnanstieg beigetragen haben dürften. Nach ihrer Einschätzung würden die Unternehmen diese Gewinndynamik in den kommenden Quartalen aber nicht in diesem Ausmaß beibehalten können.

In der Eurozone und in Deutschland falle ihr Fazit nicht so positiv aus. Lediglich bei der Gewinnentwicklung hätten sie die Firmen überzeugen können. Denn mehr als die Hälfte habe eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahresquartal erreicht. Allerdings hätten jeweils rund zwei Drittel der im DAX bzw. EURO STOXX 50 gelisteten Unternehmen weniger als vor Jahresfrist erlöst. Am Kabutocho hätten die im Topix gelisteten Firmen jeweils mehrheitlich über Gewinn- und Umsatzzuwächse ggü. dem Vorjahr berichtet.

Auch wenn nach Einschätzung der Analysten die volatile Börsenfahrt im weiteren Jahresverlauf ihre Fortsetzung finden werde, seien sie für die Kursentwicklung auf Jahressicht dennoch zuversichtlich. Die Marktteilnehmer würden lernen, mit der ungewohnten Art und Weise von Donald Trump umzugehen und wie schon oft in der Vergangenheit würden auch die steigenden Renditen ihren Schrecken als Konkurrenz für den Aktienmarkt verlieren. Fundamental sei die Welt unverändert in Ordnung. Alle vier Indices dürften für dieses und auch das kommende Jahr mit steigenden Gewinnen aufwarten können. Dies eröffne zumindest auf Jahressicht Kurspotenzial. (Perspektiven Juni 2018) (30.05.2018/ac/a/m)