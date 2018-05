Aktienmarkt: Bankaktien abverkauft - Bayer erhält Genehmigung aus den USA für die Monsanto-Übernahme

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce.com":

Wien (www.aktiencheck.de) - Angesichts der politischen Unsicherheit und Probleme bei der Regierungsbildung in Italien wurden Bankaktien gestern auf breiter Front abverkauft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Auch wenn italienische Titel (z.B. UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6) -5,6%) tendenziell am stärksten nachgegeben hätten, so hätten sowohl die Finanzwerte in Resteuropa wie auch in den USA (z.B. J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628) -4,3%) massiv an Wert verloren.









Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) habe gestern Nachmittag die kartellrechtliche Genehmigung aus den USA für die Übernahme von Monsanto unter Auflagen erhalten und damit die letzte große regulatorische Hürde genommen, um nach einer fast zweijährigen Prüfung den weltweit größten Anbieter für Saatgut und Agrarchemie zu gründen.Sehr gute Zahlen habe es gestern nachbörslich aus dem Technologie-Bereich gegeben. Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V) (+4,7%) habe nicht nur starke, über den Erwartungen liegende Zahlen liefern können sondern habe auch einen überzeugenden Ausblick für das laufende Quartal vorgelegt. Sehr solide seien insgesamt auch die Ergebnisse von HP (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP) gewesen, welche den Ausblick dank eines vorteilhaften Produktmix und höherer Aktienrückkäufe angehoben hätten. (3005.2018/ac/a/m)