Aktienmärkte zeigen sich weiterhin sehr robust

Die Aktienmärkte haben im Zuge der Unsicherheiten im Umfeld der Regierungsbildung in Italien nachgegeben, so die Analysten der National-Bank AG.

Ein Rücksetzer sei auch nach den deutlichen Anstiegen der letzten Wochen zu erwarten gewesen. Zudem würden die volkswirtschaftlichen Daten aus der Eurozone am aktuellen Rand eine gewisse Schwäche anzeigen. Trotzdem würden sich die Aktienmärkte weiterhin sehr robust zeigen. Dies werten die Analysten der National-Bank AG als positives Zeichen. Trotz der aktuell leicht schwächeren Konjunktur im Euroraum, das globale Konjunkturbild bleibe klar aufwärtsgerichtet, das Inflationsumfeld bleibe moderat und auch die Notenbankpolitik verlasse nicht ihren an den Kapitalmärkten fest verankerten graduellen Zinserhöhungspfad. Ganz im Gegenteil: Vonseiten der EZB sei aufgrund der aktuellen politischen (Italien, Spanien) und wirtschaftlichen Unsicherheit eher ein weiteres Hinauszögern der geldpolitischen Wende zu erwarten. Für die Aktienmärkte seien das eher positive Nachrichten, habe doch gerade der "Draghi-Put" in den letzten Jahren maßgeblich zum Aktienaufschwung beigetragen.

Aufgrund des Vetos des italienischen Staatspräsidenten gegen den von der Lega Nord respektive der Fünf-Sterne Bewegung vorgeschlagenen Finanzministerkandidaten sei die Regierungsbildung in Italien gescheitert. Zunächst komme es wohl zu einer Übergangsregierung, wahrscheinlicher Termin für Neuwahlen sei im Frühherbst. Damit sei das Problem aber nicht aus der Welt. Im Gegenteil: Aktuelle Prognosen sähen gerade die Lega Nord weiter gestärkt. Nach einer kurzfristigen Beruhigung stünden heute die Aktien- und Bondmärkte der europäischen Peripherie deutlich unter Druck. Italien stehe mal wieder vor einer ungewissen Zukunft. Aufgrund der Bedeutung als drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone werde dies auch die im Juni avisierten Gespräche zu einer weiteren Integration der Eurozone tendenziell negativ beeinflussen.

Ein Thema, welches die Kapitalmärkte darüber hinaus bewege, sei das mögliche Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und dem nordkoreanischen Staatsführer. Grundsätzlich wäre natürlich eine dauerhafte Übereinkunft mit Nordkorea über eine Denuklearisierung des Landes positiv zu sehen. Stände doch dann ein Gefahrenherd vor der Eindämmung bzw. wäre verschwunden. Bis dahin sei es jedoch noch ein weiter Weg. Die Art und Weise jedoch des Zustandekommens oder des Nicht-Zustandekommens des Treffens sage viel über die Art und Weise aus, wie der amerikanische Präsident Politik mache. Zuverlässigkeit und Konstanz seien Tugenden, die nicht oben auf der Agenda stünden. Stattdessen würden Sprunghaftigkeit und Unberechenbarkeit dominieren. Gerade dies mache die aktuelle Zusammenarbeit mit den Amerikanern so schwierig, man denke nur an den Handelsstreit zwischen den USA und der EU. Diesbezüglich stehe Ende der Woche mal wieder eine Entscheidung seitens der Amerikaner an. Darüber hinaus belaste die Ankündigung möglicher US-Zölle auf europäische Autoimporte das Aktiensentiment. (Ausgabe vom 29.05.2018)