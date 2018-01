Aktienmärkte – was bedeutet die Zinswende?

Auf den höchsten Stand seit drei Jahren kletterte der Euro zuletzt um US-Dollar. Dahinter steht die wirtschaftliche Erholung in einigen Krisenstaaten, die vergleichsweise ruhige politische Landschaft und natürlich die Zinsentwicklung. Erstmals seit vielen Jahren rückt der Fokus auf die Zinsentwicklung des Euro. Bei der EZB scheint sich der Fokus langsam von den Anleihenkäufen auf die Nullzinsen zu richten.In den USA dreht die FED in kleinen aber kontinuierlich Schritten an der Zinsschraube. Doch was bedeutet dies für die Aktienmärkte? Diese Frage diskutieren Stefan Riße und Giles Keating am Dienstag um 18.00 Uhr. Hier gibt es einen Vorgeschmack auf das Webinar und die passende Anmeldung. Nach fast einer Dekade historisch niedriger Zinsen und einer außergewöhnlich expansiven Geldpolitik der weltweiten Notenbanken mehren sich nun die Anzeichen für die Wende. Es ist von einer Normalisierung in der Geldpolitik die Rede. Was nicht weniger bedeutet als die Rückkehr der Zinsen. Die Sparer werden sich darüber freuen, während sich die Aktienmärkte davon verabschieden müssen, dass immer neues Geld „gedruckt“ wird, was die Kurse treibt.