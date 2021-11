Aktienmärkte trotzen der Pandemie

Wenn selbst schlechte Nachrichten wie eine sich eintrübende Konsumstimmung in China, dramatisch einbrechende Autoabsatzzahlen in Europa und nicht zuletzt ein weiter dynamisches Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie am Aktienmarkt abprallen, ist Jahresendrally. Und mit jedem neuen Allzeithoch im Deutschen Aktienindex setzt der Markt weiteres Potenzial nach oben frei, 16.800 Punkte sind aus technischer Sicht das nächste Ziel. Statt der steigenden Risikofaktoren motivieren sich die Anleger durch weiter fallende Ölpreise und einen schwachen Euro zu weiteren Käufen, aber auch weil die Investoren an der Wall Street in Kauflaune bleiben. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor.

Eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 340 in Deutschland ist zwar einerseits ein trauriger Rekord mit vielen menschlichen Schicksalen im Hier und Jetzt, aber die Börse schaut in die Zukunft und sieht mit medikamentösen Therapien und neuen Impfstoffen wie dem vor der Zulassung stehenden Vakzin von Novavax über die laufende vierte Welle hinweg. Die Pandemie als wirtschaftliches Problem ist und bleibt abgehakt, im Gegenteil: Je länger die Unsicherheiten im Markt sind, umso zurückhaltender dürfte auch die Geldpolitik in Sachen Kurswechsel agieren. Zinserwartungen werden wieder ausgepreist, Aktien bleiben damit noch länger alternativlos.

Und wenn dann noch die Ölpreise als ein treibender Faktor für die Inflation zunächst wegfallen, nimmt das zusätzlich den Druck von den Notenbanken, gegenzusteuern. Die Nachricht, dass die USA und China an einer koordinierten Aktion arbeiten, die Ölreserven anzuzapfen, beruhigt aber nicht nur wegen des Themas selbst, sondern sendet auch ein positives Signal, dass beide Kontrahenten im Kampf um die Vorherrschaft in der Weltwirtschaft in Zukunft auch insgesamt sanftere Töne anschlagen könnten.