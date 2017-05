Aktienmärkte massiv unter Druck – Trump wird zum Belastungsfaktor

Anleger weltweit gehen in die Defensive. Als Auslöser fungiert das immer bizarrer anmutende Agieren Donald Trumps. Nach der Entlassung des FBI-Chefs James Comey steht der US-Präsident nun wegen der mutmaßlichen Weitergabe vertraulicher Geheimdienstinformationen unter Beschuss. Zudem soll Trump bei Comey persönlich darauf gedrungen haben, die Ermittlungen hinsichtlich einer möglichen Einflussnahme Russlands auf das engere Umfeld des Präsidenten einzustellen.Vor dem Hintergrund sich häufender, signifikanter Fehltritte mehren sich nun auch kritische Stimmen in den eigenen Reihen der Republikaner. Hinter vorgehaltener Hand macht bereits das Wort ‚Impeachment‘ die Runde. Vertrauen und Glaubwürdigkeit der US-Regierung haben jedenfalls massiv gelitten und die politische Instabilität auf der anderen Seite des Atlantiks lässt nun umso mehr an der Umsetzung ambitionierter Wahlversprechen zweifeln.Doch gerade die Hoffnung auf konjunkturfördernde Wirtschaftsprogramme und Infrastrukturmaßnahmen sowie eine Liberalisierung des Steuerrechts und des Finanzsektors haben die Aktienmärkte auf die derzeit zu beobachtenden Rekordniveaus katapultiert. Das Auspreisen besagter Maßnahmen korreliert mit einem erheblichen Abwärtspotential. Entsprechend hoch ist derzeit die Nervosität an den Märkten.Zur Stunde steht die Wallstreet unter massivem Abgabedruck. Dow Jones, S&P und Nasdaq notieren im frühen Handel samt und sonders hinter dunkelroten Vorzeichen. In der Folge weitet auch der Dax seine Verluste aus. Das heimische Börsenbarometer verliert zur Stunde 1,1 Prozent auf 12.656 Punkte. Gold als traditionell Sicherheit versprechender Anlagehafen wird dagegen verstärkt angesteuert. Das Edelmetall rückt am späten Nachmittag um 1,7 Prozent auf 1.258 US-Dollar je Feinunze vor.Tagesaktuelle Analysen und Kommentare zum aktuellen Marktgeschehen sowie zu den einzelnen Anlageklassen finden sich unter https://www.ig.com/de/markt-news-und-analysen Der Inhalt dieses Beitrages stellt keine Finanzanalyse dar. Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen. Diese Werbemitteilung wird Ihnen von IG Markets Limited (IG) zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um die unverbindliche Meinung und Markteinschätzung, welche eine individuelle Anlageberatung nicht ersetzen kann. Die Inhalte werden von IG nach erforderlicher Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erstellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder sonstigem Handel von Contracts for Difference (CFDs) der genannten Investmenttitel dar. Der Inhalt dieser Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bevor Sie aufgrund von Informationen dieser Publikation handeln, sollten Sie weiteren Rat bei einem Finanzberater oder Finanzfachmann einholen. IG besitzt gem. WpHG §34 weder Long noch Short Positionen in den erwähnten Titeln oder dergleichen Finanzinstrumente auf die besprochenen Titel. Mitwirkende Personen können im Besitz der besprochenen Finanzinstrumente sein. Dadurch entsteht grundsätzlich die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Die Informationen und Daten in den besprochenen Finanzinstrumenten stammen aus zuverlässigen Quellen, jedochübernimmt IG keine Gewähr bezüglich der Korrektheit und Vollständigkeit der wiedergegebenen Informationen und Daten.Wertpapiere unterliegen KursschwankungenCFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger angemessen sein. Der Handel mit CFDs kann nicht nur zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals führen, sondern auch darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich ggfs. von unabhängiger Seite beraten.