Aktienindizes – Den Markt im Blick

Was passiert derzeit an den Börsen? Aktienindizes geben Anlegern eine schnelle Antwort.

Aktienindizes sind ein wichtiger Gradmesser für die Entwicklung an den Kapitalmärkten. Schon ein Blick reicht aus und der Anleger weiß ganz genau, wie der Handelstag für ein Land, eine Region oder eine Branche verlaufen ist. Allen Aktienindizes gemein ist, dass sie die Wertentwicklung einer bestimmten Anzahl von ausgewählten Aktien abbilden. Doch im Detail können sich die Indizes deutlich unterscheiden – etwa hinsichtlich der Anzahl ihrer Komponenten. Das ist ein wichtiger Aspekt, denn um einen Markt repräsentativ abzubilden, sollte der Index eine ausreichende Zahl an Indexmitgliedern enthalten. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal besteht hinsichtlich der Anrechnung von Dividenden. Bei einem Performance-Index (Net-Return-Index) werden Nettodividendenzahlungen bei der Indexberechnung berücksichtigt. Bei einem Kursindex (bzw. Price-Index) geschieht das nicht. Bis auf den DAX® handelt es sich bei den meisten internationalen Börsenbarometern um Kursindizes.

Wie gut ein Index einen Markt abbildet, hängt auch von der Gewichtungsmethode ab. In der Regel erfolgt die Gewichtung der Komponenten nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Freefloat bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die Anlegern frei zum Handel zur Verfügung stehen (Streubesitz), und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens.

Indexanlagen

HVB Open-End-Index-Zertifikate ermöglichen eine kostengünstige Teilnahme an der Wertentwicklung zahlreicher Aktienindizes. Unser Angebot umfasst auch Produkte auf Strategieindizes wie etwa den Deutsche Aufsteiger Index (Net Return). Der Index nimmt an der Wertentwicklung von Unternehmen teil, die gute Chancen haben, in den DAX®, MDAX®, SDAX® oder TecDAX® aufzusteigen. Mehr dazu unter: onemarkets.de/HX8SH7

