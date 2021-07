Aktiengattungen von Haier wecken Begehrlichkeiten

Über die Aktie von Haier Smart Home ist gerade zu Jahresbeginn sehr viel geschrieben worden. Dabei ging es weniger um die fundamentalen Aussichten des auf Smart-Home-Lösungen spezialisierten Herstellers von Haushaltsgeräten, sondern viel mehr um die verschiedenen Aktiengattungen.

Seit einiger Zeit wird die Aktie sowohl in China (A-Aktien) als auch in Hongkong (H-Aktien) und bei uns in Deutschland ( D-Aktien ) gehandelt. Alle drei Gattungen sind als gleichwertig anzusehen, auch was beispielsweise den Dividendenanspruch angeht. Trotzdem werden die D-Aktien mit einem deutlichen Abschlag gehandelt. Das lockt natürlich Spekulanten an. Auch deshalb war es hierzulande rund um den Jahreswechsel zu einem wahren Run auf die Aktie gekommen, die sich dadurch innerhalb von drei Monaten mehr als verdreifachen konnte.

Euphorie komplett verpufft

Seit einem halben Jahr geht es allerdings nur noch abwärts und mittlerweile ist ein nicht unerheblicher Teil des damaligen Anstiegs schon wieder verloren gegangen. Aktuell notiert die Aktie bei 1,55 Euro auf demselben Niveau wie Ende 2020. Im Vergleich dazu kostet die H Aktie rund 2,80 Euro und die A Aktie in China umgerechnet sogar 3,30 Euro.

Einige wikifolio-Trader haben daher nun erneut eine Spekulation auf eine Angleichung des Kursniveaus gestartet oder sich dazu entschlossen, nachzulegen. wikifolio-Trader Maik Geschke ( katjuscha ) etwa hat seine Position bei Haier in dem auf Allzeithoch notierenden wikifolio Katjuscha Research spekulativ in den vergangenen Tagen und Wochen sukzessive ausgebaut. Mit einem Anteil von fast neun Prozent ist die Aktie aktuell der fünftgrößte Depotwert.

In dem ebenfalls sehr erfolgreichen wikifolio AA+ Master-Trading ohne Hebel von Axel Albietz ( TraderOnkel ) ist der chinesische Weltmarktführer sogar mit Abstand die Nummer eins und kommt auf eine Gewichtung von über elf Prozent. Hier wurde gestern Mittag nachgekauft. Ende Mai hatte der Trader die Aktie als „Hidden-Champion im wikifolio“ sowie als „klaren Kauf“ bezeichnet und sich sehr zuversichtlich geäußert, dass man bei etwas Geduld früher oder später mit „Kursen über der drei Euro-Marke“ belohnt wird. Zudem verwies er auf die Dividendenrendite von aktuell ca. 2,8 Prozent.

Auf diese fundamentale Kennzahl hat gerade auch Lennart Marxen ( Moneyboxer ) in einem Video hingewiesen, welches er im Rahmen der Berichterstattung zu seinem wikifolio Smart Selection - Offensiv verfasst hat. Zudem betonte er, dass das Unternehmen auf der jüngsten Hauptversammlung eine Genehmigung zum Rückkauf von D-Aktien beschlossen habe. Gut möglich, dass Haier nun selbst den Abschlag nutzen und zugreifen will. Marxen ist hier schon länger investiert und wird das trotz aktueller Buchverluste von rund 23 Prozent wohl auch bleiben.

Anders sieht das Joachim Barth ( Lynvestor ). Der Trader hat sich gerade in seinem wikifolio Lynvestor Alpha von der Aktie mit einem Verlust getrennt. „Haier musste leider wieder gehen. Das Schließen des Gaps zwischen den Aktiengattungen hat sich leider als nicht nachhaltig herausgestellt. Fundamental ist Haier weiter in Ordnung aus meiner Sicht. Charttechnisch sieht es leider nicht gut aus. Daher habe ich mit etwa 12 Prozent Verlust die Reißleine gezogen“, kommentierte der Trader seine Entscheidung.

