Aktien wieder günstig zu haben!

Über den wahren Wert des Elektrobauers Tesla streiten sich die Analysten und Anleger bereits seit Jahren. Für die einen sind die Automobile mit einer Technologie ausgestattet, die besonders durch Subventionen für Nachfrage sorgt und die Folgekosten durch die Entsorgung einzelner Bauteile außer Acht gelassen werden. Für andere sind die elektrischen Fortbewegungsmittel schlichtweg die Zukunft, womit ein entsprechender Boom erwartet wird. In jedem Fall ist die Aktie von Tesla mittlerweile alles andere als günstig. Oder – um es anders zu formulieren – es steckt sehr viel Hoffnung im aktuellen Kurs. Und dennoch ist das Papier momentan so gefragt, als gäbe es morgen keine mehr. Wie kann das sein?Das Zauberwort lautet „Aktiensplit“. Damit werden beispielsweise aus einer Aktie zwei, allerdings zur Hälfte des Preises. Für Altaktionäre ändert sich am Wert nichts. Nur dass man eben statt einer fortan zwei (oder mehr, in Abhängigkeit des Aktiensplits) Aktien im Depot hat.Für den Anleger, welcher den steigenden Kursen seit Monaten hinterherschaut, ist der Titel nun aber zu einem deutlich günstigeren Kursniveau zu haben. Dieser optisch günstige Preis ändert nichts an der hohen Bewertung! In Zeiten von starken Kursrallys ist dies eine normale Vorgehensweise, so dass auch der Splitt bei Apple nichts Außergewöhnliches ist. Hier wird der optisch günstigere Kurs ebenfalls mit weiterer Nachfrage quittiert. Damit sind die Kurse zwar auf den ersten Blick günstiger, die Bewertung ist es aber nicht. Mit jedem weiteren Anstieg ziehen auch Übertreibungen an. Diese werden allerdings über kurz oder lang korrigiert werden.Dem Beispiel von Tesla und Apple dürften in Kürze sicherlich noch weitere Unternehmen folgen. Schließlich sind die Unternehmen an hohen Notierungen interessiert, womit auch der Managementbonus an den Aktienkurs geknüpft ist. Bei weiteren Aktiensplits könnten sich daher im Moment noch weitere Chancen ergeben. Wenn die Stimmung aber überschäumt, wird auch diese Vorgehensweise die Kurse nicht mehr weiter antreiben. Deshalb bieten sich aktuell zwar noch (spekulative) Chancen, man sollte aber auf jeden Fall auf das Sentiment der Marktteilnehmer achten. Denn daraus lässt sich ablesen, wann die Party vor dem Ende steht!Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

