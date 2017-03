Aktien und Zinsen – Finger weg von der Trump-Wette

Sowas gab es seit Jahren, mitunter seit Jahrzehnten nicht: Die Investoren in den USA und Europa sind sorglos, verzichten auf Absicherung und nehmen steigende Kurse am Aktienmarkt mittlerweile als Naturgesetz hin. Das kann böse enden. Wir legen den Finger in die Wunde und stellen einige Möglichkeiten vor, seine Investments abzusichern, beispielsweise mit dem Put mit der WKNauf den S&P500 und unserem Inliner-Favoriten HU8RFB

Schauen Sie nur auf einen einzigen Indikator um zu sehen, wie teuer US-Aktien sind. Nehmen Sie den Quotienten aus Kurs-Gewinn-Verhältnis für den S&P 500 und die Angst, ausgedrückt über den VIX, das Volatiliätsbarometer in den USA. Das KGV liegt mit 19 auf Mehrjahreshoch, der VIX mit 11 so niedrig wie seit etlichen Jahren nicht mehr. Vor einem Jahr noch lag der passende Quotient in unruhigen Zeiten bei 0,5 – es war ein Kaufsignal. Nun ergibt sich bei 19 dividiert durch 11 rund 1,5. So mies war das Chance-Risiko-Verhältnis zuletzt Ende 2007. Danach kam Lehman.

Versichern günstig wie lange nicht

Anleger sollten also Vorsicht walten lassen, speziell bei US-Aktien. JP Morgan – Finanzinstitut – wird mit 300 Milliarden bewertet. Unserer Ansicht nach ist dies völlig überzogen, man sollte seine Investments mit einem Put mit WKN TD7Q14 absichern. Der Gesamtmarkt liegt im Shiller KGV bei 29 – Alarmsignal. Auf den S&P 500 eignet sich der Put mit WKN VN72NR, auch auf die teuren Titel der Nasdaq sollte man mit dem Put CY06AX eine Absicherung einziehen. „Optionsscheine sind aufgrund des Volatilitätseinflusses für den Kunden im Preis günstig wie lange nicht“, kommentiert Sebastian Bleser von UniCredit. Weitere Produktideen finden Sie auch in unserer ISIN-Liste.

Dazu steht der Aktienmarkt nach der Quartalssaison und den Aktionen der Notenbanken vor der Frage, wo neue, frische Impulse herkommen sollen. Die US-Börsen sind nach nahezu allen gängigen Bewertungsmaßstäben sehr teuer bis überteuert, kurzfristig überzogen bewertet. Die Trump-Phantasie ist ebenso voll in den Kursen wie eine brillant laufende Wirtschaft. Jedes kleine Störfeuer hat ab sofort die Chance, für eine nennenswerte Markkorrektur zu sorgen.

Angst? Wo?

Dies wird befeuert von einer Volatilität, die auf dem tiefsten Stand der letzten Jahrzehnte liegt, in Europa und in den USA. Anleger sind sorglos und mittlerweile überhaupt nicht mehr auf negative Nachrichten eingestellt. Bisher ist der Markt auch immun gegen alles Negative, doch weder politisch noch wirtschaftlich darf ab jetzt Negatives eintreten. Die hohen Bewertungen sind nur dann gerechtfertigt, wenn speziell in den USA alles nach Plan läuft. In Europa ist die Lage etwas anders. Die Aktien sind längst nicht so teuer wie in den USA, der Unterschied in der Bewertung war jahrelang nicht so hoch.

Europa günstiger als USA

Kein Wunder – in Europa wurde noch ein wenig Unsicherheit aufgrund der Politik eingepreist. Ab sofort könnte eine Wachablösung stattfinden und sich Investoren verstärkt Europa zuwenden, da die Party in den USA gelaufen ist. Der Grund ist simpel – europäische Aktien notieren zu einem Shiller KGV von 17 beispielsweise, US-Titel zu 29. Dazu steigt der breite Markt in den USA seit Wochen nicht mehr, wie man am Russell 2000 vs. S&P500 oder Dow Jones ablese kann – ein Warnsignal ebenso wie KGV und Volatilität. Weitere spannende Analysen zum aktuellen Marktgeschehen finden Sie auch täglich in den .

Fazit

Angst und Sorge sind am Markt kurzfristig völlig ausgepreist, Versicherungen für Investoren so günstig wie seit Jahren nicht mehr. Dies sollte man nutzen, denn irgendwann wird der Markt auch einen Rückschlag erleiden. Nicht zwangsweise kommende Woche oder sofort, doch die Erwartungen an Konjunktur, Unternehmen und Politik sind so hoch wie lange nicht. Zu guter Letzt dürfen auch die Notenbanken keine Experimente wagen, die Investoren missfallen. Auf Bewertungsseite ist die Aktienampel in den USA feuerrot, in Europa ist sie mit grün bis gelb etwas freundlicher. Ach ja – auch steigende Zinsen sind keineswegs ausgemachte Sache. Der Basiseffekt beim Ölpreis könnte schon im Sommer nachlassen und auch in der Kernrate der Inflation zeigt sich kein großer Zwang für die EZB, aktiv zu werden.