Aktien oder Kryptos – wer verliert jetzt mehr?

Während die Aktienmärkte wieder heftige Verluste einfahren, kann sich der Kryptomarkt nach den gestrigen Turbulenzen stabilisieren. Derzeit bewegen sich diese beiden Märkte ohne wirklichen Grund entgegengesetzt zueinander. Anleger scheinen zwischen den Märkten hin-und-her zu springen. Im Dezember 2017 sah das noch anders aus …

… damals hatte der Kryptomarkt mit seinem Absturz noch einen mehrwöchigen Vorlauf. Erst Ende Januar brachen auch die Aktienmärkte, nach sehr langer Zeit, wieder deutlich ein. Inzwischen hat sich die Talfahrt unter einer nach wie vor hohen Volatilität fortgesetzt und das ist wiederum eine Parallele zum Aktienmarkt. Der Umfang ist allerdings sehr unterschiedlich. Während Bitcoin als größte Kryptowährung rund 60 Prozent vom Top verloren hat, ist es bei den großen Aktienindizes maximal niedrig zweistellig. Bitcoin nähert sich damit entscheidenden Unterstützungszonen an, aber dazu wird es im Laufe des Tages noch mehr Infos in Form einer charttechnischen Analyse geben. Im Vergleich zu Bitcoin haben die Alt-Coins (hier zum Beitrag klicken) sogar stärker verloren. Insgesamt ist die Marktkapitalisierung auf 300 Milliarden Dollar geschrumpft, Tendenz sinkend. Gleichzeitig ist dieser Trend ein Signal, dass Kapital derzeit aus dem Kryptosegment abfließt. Der Markt hat mit gravierenden Problemen zu kämpfen wie etwa offene Regulierungsfragen, Werbeverbot auf Facebook und Twitter und den enormen Stromverbrauch, der der Branche kein gutes Umweltzeugnis ausstellt.

Und nun wurde die Aktie von AMD heruntergestuft, weil neue Chips der Konkurrenz das Schürfen von Kryptowährungen schneller abwickeln sollen als herkömmliche Grafikkarten, die von AMD, aber auch von Nvidia verkauft werden. Beide Aktien verloren daraufhin deutlich, bei Nvidia liegt der Grund auch in einem Fahrverbot für selbstfahrende Autos in den USA. Sechs Prozent der Grafikkarten sollen beim Schürfen von Kryptowährungen eingesetzt werden und generell bei Blockchainanwendungen sollen das rund 10 Prozent sein. Das Interesse am Mining hat nach den jüngsten Kurseinbußen bereits abgenommen und das für die Mining-Aktien könnte noch folgen.