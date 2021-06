Aktien direkt vom Parkett: Deutschland

Für den DAX neigt sich eine von einem Seitwärtstrend dominierte Handelswoche ihrem Ende zu. Die deutschen Standardwerte pendeln in den letzten Handelstagen munter um die 15.550er-Marke herum. Doch die kommende Woche verspricht durchaus Spannung für die Aktienmärkte. So warten sowohl die EU als auch Deutschland mit Zahlen zu Verbraucherpreisindizes und Einzelhandelsumsätzen auf. Außerdem legt der amerikanische Personaldienstleister ADP seine Beschäftigungszahlen vor. Die Zahlen gelten als wichtiges Stimmungsbarometer für die US-Wirtschaft und damit auch für die weltweiten Aktienmärkte.



Im Fokus der Stuttgarter Anleger standen dieser Tage einige Automobilwerte. Meistgehandelter Titel auf dem Parkett war der Batterie-Zulieferer Varta. Wie diese Woche bekannt wurde, wird das MDAX-Unternehmen Autobatterien für den Sportwagenhersteller Porsche liefern. Varta-Aktionäre honorierten diese Nachrichten prompt mit einem Kursplus von 5%.



Daimler und Volkswagen sorgte dieser Tage die US-Investmentbank JP Morgan. Auf der jährlichen Autokonferenz der Bank wird die Branche genauer unter die Lupe genommen. Während die Analysten für die Aktien von Volkswagen und Daimler Kaufempfehlungen aussprachen, fiel das Urteil bei BMW mit „Neutral“ etwas negativer aus. Direkt profitieren konnten die Aktien von den Analysten-Einschätzungen aber nicht und notieren auf Wochensicht nahezu unverändert.

Für zusätzlich Aufsehen sorgte der VW-Konzern in dieser Woche aber auch mit einem Übernahmeangebot für den Auto-Vermieter Europcar. Ein erstes Angebot wurde Medienberichten zufolge aber vom französischen Autovermieter abgelehnt.