Aktien als Weihnachtsgeschenk

Nachdem Gutscheine und Präsente die liebsten Geschenke sind, könnten auch mal Aktien in die Überlegung miteinbezogen werden





56 Prozent der deutschen Verbraucher wollen der Gefahr entgehen, das Falsche unter den Weihnachtsbaum zu legen. Geld kann doch jeder brauchen. Und bei den Gutscheinen freuen sich die Händler, wenn diese oftmals gar nicht eingelöst werden. Laut einer repräsentativen aktuellen Umfrage plant der Deutsche diesmal 281 Euro durchschnittlich auszugeben für Geschenke.







Warum also nicht mal an Aktien denken. Am besten noch solche, die Dividenden abwerfen. Grundsätzlich können nicht nur einzelne Aktien, sondern ganze Depots verschenkt werden. Es gilt dabei nur auf Freibetragsgrenzen (bei keinem oder geringen Verwandtschaftsverhältnis alle zehn Jahre 20.000 Euro) und steuerliche Gesichtspunkte zu achten. Beim Verschenken von Aktien muss der Beschenkte ein Wertpapierdepot besitzen oder es muss eines eröffnet werden. Auch muss die Bank wissen, dass es ein Geschenk ist, denn sonst fallen Abgeltungssteuern (25 Prozent) an. Weil die Bank die Übertragung von Wertpapieren als Verkauf ansieht.







Aktien als Geschenke haben immerhin eine gewisse Langzeitwirkung. Um mit einem Aktienwert auf diverse Projekte und Beteiligungen zu setzen und nicht nur ein Projekt, sollte man auf die Royalty-Gesellschaften blicken. Wie beispielsweise Osisko Gold Royalties. Mehr als 135 Steams, Royalties und Edelmetallabnahmen sorgen für eine Diversifizierung. Dividenden gibt es vierteljährlich. Der Wert wurde kürzlich vom Researchhaus Canaccord Genuity empfohlen.







Wer mit Dividenden zahlenden Unternehmen liebäugelt, kann sich Caledonia Mining anschauen. Auf der Blanket-Goldmine in Simbabwe wurden im dritten Quartal 2019 knapp 14.000 Unzen Gold produziert. Und vierteljährlich werden seit Jahren Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet.







Auf jeden Fall hätte man mit einem Aktiengeschenk etwas Außergewöhnliches verschenkt und muss sich nicht mit der Schnäppchenjagd am Black Friday oder in der Cyber Week plagen.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/) und Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/).





