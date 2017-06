Aktien – Zinsen – Gold

Seit der Wahl Trumps zum US-Präsident setzen die Akteure an denFinanzmärkte auf die Segnungen seiner Vorhaben, als da sind:(Finanzielle) Deregulierung, kreditfinanzierteInfrastrukturinvestitionen und massive Steuersenkungen (v.a. fürUnternehmen). Der S&P 500 ist seitdem um gut 14% angestiegen, dertechnologielastige NDX um mehr als 20%.Trumps Vorhaben sind bisher Vorhaben geblieben. Die Steuerreform war malfür die Jahresmitte in Aussicht gestellt worden, jetzt wird es wohl erstzum Jahresende damit etwas werden. Die Makrodaten haben sich inzwischenauch nicht wesentlich verbessert. Hoffnungsschimmer kommen von einersich leicht belebenden Investitionstätigkeit.Der Arbeitsmarkt verliert an Schwung, was angesichts derVollbeschäftigung kein Wunder ist. Gleichzeitig steigen die Löhne nurmäßig, was u.a. der Tatsache geschuldet ist, dass Jobs v.a. inNiedriglohnbereichen, etwa bei Dienstleistungen geschaffen wurden. KeinWunder, dass dabei die Inflationsentwicklung verhalten bleibt. Der vonder Fed besonders beachtete PCE-Preisindex (Kernrate) liegt im April bei1,54% nach fast 1,8% zur Jahreswende.Aktien sind mittlerweile durch den bullischen Erwartungslauf (sehr) hochbewertet. Die Marktbreite liefert aktuell nach wie vor kein breites,solides Fundament, große Anleger konzentrieren sich auf liquide Wertemit hoher Marktkapitalisierung. Favoriten sind dabei die großenTechnologie-Namen wie Google/Alphabet, Facebook, Apple, Microsoft,Amazon usw.Zur geringen Marktbreite und zum Rekord-Dauerlauf von Aktien von einemAllzeithoch zum nächsten gesellt sich Sorglosigkeit („Complacency“), wiesie sich im Tiefenrausch des VIX zeigt. Guggenheim Investments hathierzu die Volatilität im Aktienmarkt und den Verlauf der Spreads derHigh-Yield-Unternehmensanleihen untersucht. Beide liegen jetzt so tiefwie seit 2005 nicht. Historisch war das immer ein Vorläufer für einensignifikanten Pullback bei Aktien, heisst es. Die Empfehlung lautet,kurzfristig Geld vom Tisch zu nehmen und Pulver trocken zu halten. FürPanik hinsichtlich der längerfristigen Aussichten gebe es aber keinenGrund (siehe Chart!).In diesem Zusammenhang ist auch folgender Umstand interessant: ETFs, dieauf geringe Volatilität setzen, erfreuen sich seit einiger Zeit großenZuspruchs. Deren Anlagepolitik führt bei sinkendem VIX zu Aktienkäufen,was den VIX wiederum nach unten treibt und Aktien steigen lässt. DieMechanik funktioniert auch umgekehrt… Solche Anlagevehikel verstärkendie Bewegung in beide Richtungen.Neben niedriger Volatilität spielt noch ein Punkt eine wichtige Rollebei der großen Sorglosigkeit der Akteure. Nach Erhebungen der Bank ofAmerica haben Fed, EZB, BoJ. BoE und SNB seit Jahresbeginn bis jetzt für1,5 Bill. Dollar Assets gekauft – macht 300 Mrd. Dollar pro Monat. IhreBilanzen haben sich damit auf den Rekordwert von 15,1 Bill. Dollarverlängert (siehe Chart!).Damit kann festgehalten werden: Aktienkurse haben sich sehr weit von derwirtschaftlichen Realität entfernt – die Gefahr eines Rückschlagswächst. Bei der Kursaktion in den USA am zurückliegenden Freitag istbemerkenswert, dass der NDX deutliche 2,4% verloren hat, während der DowJones Industrial 0,4% zugelegt hat. Im NDX kamen v.a. die großenTech-Zitel unter Druck, während Finanzaktien und Energietitel kräftiggewonnen haben. Beide Sektoren zählen zu den in diesem Jahrzurückgebliebenen. Ist das Zeichen für eine „gesunde“ Rotation oderkündigt sich damit eine Rückkehr der Volatilität an? Der VIX stiegintraday über seine EMA50, schaffte aber (nochmals) einen Schlusskursdarunter. Ich rechne eher mit der Rückkehr der Volatilität – siehe hier!In diesem Zusammenhang ist die FOMC-Sitzung in der kommenden Woche vonBedeutung. Ein weiterer Zinsschritt gilt als eingepreist, alles anderewäre eine Überraschung. Experten gehen mittlerweile von zwei weiterenSchritten in diesem Jahr aus. Die Fed hatte zudem im Frühjahrangekündigt, ihre Bilanz graduell verkürzen zu wollen, indem sie ihreRe-Investitionen ausdünnt. Genau hier dürften die Akteure Hinweiseerwarten, wann damit begonnen wird. Ein solcher Schritt dürfte v.a. denkurzen bis mittleren Rendite-Bereich bis etwa fünf Jahre in die Höhetreiben.Die Zinsstruktur wird seit Dezember 2016 vor allem in ihrem kurzen Teilflacher, oberhalb einer Laufzeit von zehn Jahren steigt sie von einem imDezember erreichten Tiefpunkt leicht an. Mit einer Bilanzverkürzung derFed dürfte die Zinsstruktur noch flacher werden – nicht die bestenRahmenbedingungen für traditionelle Kreditgeschäfte von Banken. Unddamit auch nicht die beste Begleitmusik für eine starke Performance vonBank-Aktien.Der Goldpreis in Dollar hat sich seit Jahresbeginn mit rund +12% gutentwickelt, besser als der S&P 500, der im selben Zeitraum auf lediglichgut acht Prozent kommt. Der Goldpreis reagiert gewöhnlich positiv aufKrisen aller Art, insbesondere solcher, die die Stabilität desPapiergeldsystems tangieren. Üblicherweise besteht auch eine eherinverse Beziehung zwischen dem Außenwert des Dollar (z.B. auchEuro/Dollar) und dem Goldpreis. Drittens reagiert der Goldpreistendenziell mit Schwäche, wenn die Zinsen steigen. Und viertens gibtzunehmende Inflation Auftrieb für den Goldpreis.Da Zinsen gewöhnlich auch mit zunehmender Inflation steigen, kann mandie beiden letzten Bestimmungsgründe für den Goldpreis sozusammenfassen: Steigende Realzinsen führen tendenziell zu Schwäche imGoldpreis. Der folgende Chart gibt den Zusammenhang wider (sieheChart!). „DFII10“ ist die reale, Inflations-bereinigte Renditezehnjähriger US-TNotes. Der Chart in der Mitte zeigt, dass der Goldpreismit steigenden Realzinsen in der Regel unter Druck kommt. Der obereChart zeigt, dass der Goldpreis seit dem Jahreswechsel zwar nochrelative Schwäche gegenüber den Realzinsen aufweist, trotzdem hat ersich gut entwickelt.Sollte die Fed mit ihrer Bilanzverkürzung demnächst beginnen, hat daszwar einen tendenziell zinstreibenden Effekt. Wenn jedoch gleichzeitigdie Inflation in die zweite Runde geht, wie das von zahlreichenBeobachtern erwartet wird, dann dürfte der Realzins kaum weiter steigenund somit einer weiteren Aufwärtsentwicklung bei Gold nicht im Wege stehen.Wenn man die Rolle des Goldpreises als (Finanz-)Krisenindikator in denBlick nimmt, müsste der Preis für das Edelmetall längst durch die Deckegegangen sein. Die Verlängerung der Bilanzen der großen Notenbankenbedeutet ja auch, dass dem Finanzsystem seit 2008 etwa 11 Bill. Dollarzugeführt worden sind – Geld, das mal eben aus dem Nichts gezaubertwurde. Geld, das auch dazu diente, die Zinsen bis zur Unkenntlichkeit zudrücken. Und da der Zins in unserer Kredit-zentrierten Wirtschaft derzentrale Preis ist, bedeutet das ebenfalls, dass die Preise ingesamtmanipuliert sind. So auch der Goldpreis – wobei hier noch dazu kommt,dass ein massiv anziehender Goldpreis mangelndes Vertrauen in unserFIAT-Geld zum Ausdruck brächte. Das aber können die Zentralbanken nunüberhaupt nicht brauchen – was liegt also näher, dass sie ihn, wennnötig, auch direkt manipulieren?Damit sind dem Goldpreis praktisch alle „normalen“ Bestimmungsgründeentzogen. Die Zinsen sind „platt“, die Inflation ist anemisch, undalternative Anlageklassen, wie z.B. Aktien, gehen „durch die Decke“.Langfristige Sicherheitsaspekte sprechen (nach wie vor) für eineGoldanlage. Wenn aus der Europäischen Union (nach dem Willen des neuenfranösischen Staatspräsidenten – neben anderen) auch eine offeneSchuldenunion wird (was sie de facto durch die Rettungsmechanismen schonist), ist Sachkapital Trumpf. Dazu zählt Gold genauso wie Immobilien undAktien. Die historische Erfahrung lehrt: Die wirklich großenStaatsschulden wurden noch nie beglichen, es endete jedes Mal imWährungsdesaster. Die Zentralbanken werden wissen, warum sie seit derFinanzkrise verstärkt Gold kaufen.Auch wenn der Goldpreis mit starken Leinen am Auftrieb gehindert wird,so wird das auf lange Sicht genausowenig Bestand haben wie umgekehrteine Preisblase, etwa bei Aktien. Irgendwann kehrt jede Übertreibung zurMitte zurück. Beim Goldpreis liegt diese Mitte deutlich über demaktuellen Stand.Der Goldpreis hat im Dezember 2015 50% der Aufwärtsbewegung zwischenMitte 2001 und August 2011 korrigiert. Aktuell liegt der Preis beim38-er Retracement und an der Oberseite eines seitwärts gerichtetenDreiecks (siehe Chart!).Damit die im Dezember gestartete Aufwärtsbewegung weiterhin Bestand hat,sollte das aktuelle Kursniveau tunlichst nicht mehr wesentlichunterschritten werden. Ziel einer für Gold bullischen Bewegung ist danndie grüne Aufwärtslinie aus Mitte 2005 (aktuell 1460). Kommt es hingegenzu einem klaren Rückfall unter den Pegel von rund 1270, bestehtAbwärtspotenzial bis 1075, dem 50er Retracement.Sollte sich bei Aktien nun das Szenario einstellen, wonach allzuvielSorglosigkeit mit fallenden Kursen bestraft wird, so dürfte das denGoldpreis ebenfalls eher stützen.Der Goldpreis in Dollar hat sich seit Jahresanfang besser entwickelt alsder S&P 500. Angesichts übergroßer Sorglosigkeit bei Aktien und somit zuerwartender Rückkehr der Volatilität könnte der Goldpreis Unterstützungbekommen. Auch eine wahrscheinlich noch in diesem Jahr beginnendeBilanzverkürzung der Fed dürfte sich eher positiv auf den Goldpreisauswirken.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2017/06/11/aktien-zinsen-gold/