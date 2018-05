Aktien: Lufthansa an der DAX-Spitze, Commerzbank am Ende

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Bei nur geringen Umsätzen (Feiertag in New York und London) gaben die Kurse am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,79%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,35%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,21%) meist nach, so die Analysten der Nord LB.



Lediglich der TecDAX habe sich der negativen Tendenz entziehen können. Zunächst hätten die Kurse positiv auf das Scheitern der geplanten populistischen Koalition in Italien reagiert. Im Verlauf hätten die Anleger hierzu jedoch ihre Meinung geändert und die Kurse auf Talfahrt geschickt. Zu groß erscheine die Gefahr, dass die rechtspopulistischen Parteien bei Neuwahlen noch mehr Zulauf erhalten könnten.



Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) habe an der DAX-Spitze von erneut niedrigeren Ölnotierungen profitiert und 1,35% gewonnen. Am DAX-Ende habe Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) 2,32% nachgegeben. In der zweiten Reihe hätten Analystenkommentare die Kurse bewegt. Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) habe nach einem positiven Kommentar 0,91% zugelegt, Sartorius (ISIN DE0007165631/ WKN 716563) habe nach einem negativen Kommentar unter Gewinnmitnahmen gelitten und 1,56% nachgegeben.









Der US-Aktienmarkt sei wegen eines Feiertages geschlossen gewesen. Fehlende Impulse aus den USA und die politische Unsicherheit in Italien würden beim Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) aktuell für ein Minus von 0,78% auf 22.305,33 Punkte sorgen.Bei Sixt Leasing (ISIN DE000A0DPRE6/ WKN A0DPRE) sei der Konzernumsatz im ersten Quartal um 7,6% auf 202,0 Mio. EUR gestiegen. Das EBITDA habe sich um 6,5% auf 60,9 Mio. EUR erhöht. Der Konzernüberschuss sei um 1,1% auf 5,9 Mio. EUR zurückgegangen. Fortschritte beim Strategieprogramm DRIVE>2021 würden den Vorstand zuversichtlich stimmen, die Ziele für 2018 zu erreichen.Swiss Re (ISIN CH0126881561/ WKN A1H81M) und SoftBank (ISIN JP3436100006/ WKN 891624) hätten entschieden, die Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung des Technologie-Investors bei dem Schweizer Rückversicherer zu beenden. Swiss Re werde seine Technologiestrategie mit internen Entwicklungen und der Zusammenarbeit mit externen Partnern vorantreiben, habe es geheißen.Anfängliche Gewinne nach dem Aus bei der italienischen Regierungsbildung seien beim Euro nicht lange erhalten geblieben. Die Angst, die Rechtspopulisten könnten bei Neuwahlen weitere Stimmen hinzugewinnen, sorge die Investoren zunehmend. So sei es mit dem Kurs der Gemeinschaftswährung ab Mittag weiter bergab gegangen. Am Ende habe der Kurs des Euro bei 1,1622 US-Dollar gelegen.Die Erwartung auf ein wieder höheres Angebot habe die Ölpreise auch am Montag weiter nach unten gedrückt. Vor allem Russland und Saudi-Arabien hätten zuletzt Signale in diese Richtung gesetzt. Der Kurs für US-Öl, der vor wenigen Tagen noch bei über 72 USD gelegen habe, laufe nun in Richtung der technischen Unterstützung bei 66 USD (Aufwärtstrend seit Ende August 2017 und Unterstützung aus Januar und März). Bei Brent-Öl liege die nächste nennenswerte Unterstützung bei 74 (akt. 76) USD je Barrel. Der Goldpreis habe am Berichtstag unter dem fortgesetzt starken USD gelitten, der die Goldanlage in anderen Währungen verteuere. (29.05.2018/ac/a/m)