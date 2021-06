Aktien: Keine Angst vor steigenden Bond-Renditen

Die Angst vor Inflation scheint in den vergangenen Monaten wieder deutlich zugenommen zu haben. Kaum ein Tag, an dem die Medien nicht vor anziehenden Inflationsraten, steigenden Zinsen sowie deren negativen Folgen für die Aktienmärkte warnen. Dabei rechnet die EZB für dieses Jahr mit einer Inflationsrate von nur 1,5 Prozent und mit 1,2 Prozent für 2022.

Eine Furcht gebietende Inflation sieht anders aus. Auch der Renditeanstieg seit Mitte Februar stellt noch keine Bedrohung für Aktien dar. Die höheren Renditen spiegeln lediglich die sich aufhellenden Konjunktur wider. Eine anziehende konjunkturelle Nachfrage ist in der Regel mit einer Phase steigender Rohstoff- und Güterpreise verbunden. Und das bedeutet normalerweise auch höhere Margen und Gewinne bei den Unternehmen: Das fundamentale Umfeld für Aktien gewinnt an Stabilität – und das ist etwas, was Aktienmärkte lieben.

Hohe oder sprunghaft ansteigende Inflationsraten und Zinsen wären sicher schädlich für die Kapitalmärkte, mir sind jedoch keine seriösen Analysen für ein derartiges bevorstehendes Szenario bekannt. Sehen wir uns das Umfeld für die Aktienmärkte einmal genauer an. In der Kapitalmarkttheorie belasten steigende Renditen den Aktienmarkt durch einen niedrigeren abgezinsten Wert der zukünftigen Gewinne. Diesem Effekt stehen im Umfeld einer sich erholenden Konjunktur jedoch höhere Umsätze und Gewinne in der Zukunft entgegen. Eine dynamische Erholung bei den Unternehmensgewinnen dürfte insbesondere bei zyklischen Unternehmen bremsende Effekte eines Zinsanstiegs deutlich überkompensieren.

Es profitieren jedoch nicht nur zyklische Sektoren von einer Konjunkturerholung – und damit indirekt von steigenden Zinsen. So sind Banken Profiteure einer steileren Zinsstrukturkurve, die aktuell mit steigenden Bond-Renditen einhergeht. Kurzum: Ich bin überzeugt, dass steigende Zinsen im gegenwärtigen Umfeld sich dynamisch entwickelnder Unternehmensgewinne keine nachhaltig negativen Effekte auf die Aktienmärkte haben werden. Steigende Zinsen dürften zu stärkeren Schwankungen an den Aktienmärkten führen, sie werden den zugrunde liegenden Aufwärtstrend aber nicht beenden.

Christian Stocker, Aktienstratege bei der UniCredit

