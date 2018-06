Aktien: Italien-Krise sorgt für deutliche Schwankungen, FED bringt Deutsche Bank erneut unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Die politischen Ereignisse in Italien bescherten den Märkten eine sehr schwankungsreiche Handelswoche, so die Experten von Union Investment.



Dies habe sowohl Aktien- als auch Staatsanleihen betroffen. Mit Blick auf die Chronologie der Ereignisse habe zu Wochenbeginn zunächst das Scheitern der römischen Koalitionsverhandlungen für starken Abgabedruck gesorgt. Dem designierten Ministerpräsidenten Cottarelli sei es nicht gelungen, eine Kabinettsliste vorzulegen, sodass Neuwahlen im Herbst immer wahrscheinlicher geworden seien. Der Vertrauensverlust der Anleger und die Angst vor einer erneuten Finanzkrise im Euroraum hätten sich damit einhergehend in deutlichen Verlusten widergespiegelt. Der für italienische Aktien repräsentative MIB 30-Index habe in der Spitze fast sechs Prozent verloren. Vor allem der Finanzsektor habe hohe Verluste verzeichnet. Institute wie Mediobanca oder UniCredit hätten vorübergehend zwischen fünf und acht, andere Institute teilweise sogar bis zehn Prozent verloren.









Am Donnerstag habe dann eher überraschend die Kehrtwende eingesetzt. Lega Nord und die 5 Sterne-Bewegung habe sich auf eine Koalitionsregierung unter dem parteilosen Juristen Guiseppe Conte geeinigt. Das umstrittenen Schlüsselresort Wirtschaft und Finanzen solle der ebenfalls parteilose Ökonomieprofessor Giovanni Tria übernehmen. Die Einigung habe am Freitag für ein Aufatmen an den Märkten gesorgt. Der italienische Leitindex habe sich bis zum Mittag erholen können und sich im Wochenvergleich nahezu unverändert gezeigt. Auch die italienischen Bankentitel hätten wieder deutlich zugelegt. Der europäische Bankensektor auf Basis des STOXX Europe 600 sei auf Wochensicht (Stand Freitagmittag) mit minus einem Prozent nur noch leicht im Minus geblieben. Denn neben italienischen seien auch spanische Banken sowie deutsche Institute unter Druck geraten. Öl &Gas- sowie Basisindustrie-Titel hätten aus Sektorensicht hingegen hinzugewinnen können.Beim Blick auf die Entwicklung der Aktienbörsen seien in der Berichtswoche zumeist Minuszeichen zu beobachten gewesen. In Europa hätten sowohl EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) als auch der DAX 30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) mit jeweils 1,6 Prozent im Minus gelegen. In den USA hätten sich Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) und S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) per Schluss am Donnerstagabend leicht angeschlagen gezeigt. Zu den Abschlägen dürfte die jüngste Entscheidung von US-Präsident Trump beigetragen haben. Dieser habe seine Drohung wahr gemacht und entschieden: Washington erhebe ab diesem Freitag die bereits im März in Aussicht gestellten Strafzölle auf den Import von Stahl und Aluminium aus der EU, Kanada und Mexiko. Somit sei weiteres Porzellan in den transatlantischen Beziehungen zerschlagen worden. Die EU habe sogleich Gegenmaßnahmen angekündigt.Die thyssenkrupp-Aktie (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) habe sich per Freitagmittag von zwischenzeitlichen Verlusten fast wieder erholen können, Salzgitter (ISIN DE0006202005/ WKN 620200) habe hingegen rund 3,5 Prozent verloren. Es habe aber auch positive Entwicklungen gegeben. Der breite und 2.000 kleinere US-Werte umfassende Russel 2000-Index habe zur Wochenmitte einen historischen Höchststand erzielt. Dies belege die gute Lage der US-amerikanischen Binnenkonjunktur.Die Aktie der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) habe auch in der Berichtswoche ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Nach den Schlagzeilen in der Vorwoche im Zusammenhang mit der Hauptversammlung hätten negative Meldungen aus den USA die Aktie unter Druck gesetzt. Medienberichten zufolge würden sowohl die US-Notenbank FED in ihrer Funktion als Finanzaufsicht als auch die US-amerikanische Einlagensicherung FDIC wichtige amerikanische Tochterfirmen der Deutschen Bank als "Problembanken" beziehungsweise als Institute in einem - ins Deutsche übersetzt - "unruhigen Zustand" sehen. Dies seien zwar letztlich keine überraschend neuen Nachrichten gewesen, dennoch habe die Meldung vor dem Hintergrund der ohnehin fragilen Marktlage für Finanzwerte deutlichen Einfluss auf die Notierung gehabt.Die Aktie der Deutschen Bank sei im Wochenverlauf bis Freitagmittag um knapp neun Prozent auf 9,50 Euro gefallen und damit die wöchentliche Verliererliste im DAX 30 angeführt. Zwischenzeitlich habe sich die Notierung sogar kurz vor der Marke von neun Euro bewegt(Ausgabe vom 01.06.2018) (04.06.2018/ac/a/m)