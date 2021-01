Aktien Investoren Sentiment: Zukunftsoptimismus steigt an

Das Sentiment hat sich in den vergangenen zwei Wochen deutlich abgekühlt. Gleichzeitig ist die Zuversicht, also der Zukunftsoptimismus wieder angestiegen. Eine konstruktive Entwicklung, die jedoch noch nicht zu Ende ist. Wir befinden uns weiterhin in der Verarbeitung der Kursgewinne der vergangenen Wochen. Wie angekündigt pendelt der DAX kräftig hin und her, wenngleich diese Bewegung im Wochenvergleich mit +0,8% kaum zu sehen war.

Immer wieder startet der DAX im Minus, rauscht noch ein wenig tiefer, um sich dann im Tagesverlauf wieder zu erholen. Ich vermute, dass Gewinnmitnahmen zum Börsenstart zunächst für Verunsicherung sorgen, so dass sich ein Abwärtstrend verstärkt, bis dann langfristig optimistisch gestimmte Anleger Aktien einsammeln, denen sie eine rosige Zukunft ausmalen. Derer gibt es eine ganze Reihe, wie wir im neuen Kapitel 02 sehen.

Direkt hier Unter den Faktoren lesen Sie meine Interpretation der Ergebnisse und was wir daraus für unsere Vermögensanlage ableiten können.



• Zukunftserwartung der Anleger• Investitionsbereitschaft• Put/Call-Verhältnisses an der Eurex• Euwax-Sentiment der Privatanleger• Put/Call-Verhältnis der CBOE• Investitionsquote der US-Fondsmanager• Bulle/Bär-Verhältnis der US-Privatanleger• Technisches Angst und Gier Index des S&P 500• Short Range Oscillator für US-BörseSowohl in Deutschland als auch in den USA haben wir eine deutliche Stimmungsabkühlung gesehen, während gleichzeitig der Zukunftsoptimismus angestiegen ist. Eigentlich eine gute Voraussetzung für den nächsten Kursanstieg. Es ist in meinen Augen daher nur die Frage, wann die Rallye wieder aufgenommen wird, nicht ob. Doch das "wann" lässt sich schwer beantworten. Die USA haben die Amtsübergabe ihres Präsidenten erfolgreich hinter sich gebracht. Nun könnte man meinen, die Aktienmärkte sprengen die Ketten, in die sie zuvor gelegt worden waren.

Doch es wäre nicht das erste Mal, dass mit "sell the news" Anleger zunächst Kasse machen, bevor die Rallye wieder aufgenommen werden kann. Und nach den exorbitanten Kursgewinnen der vergangenen Wochen und Monate kann dieser Prozess der Gewinnmitnahmen noch ein wenig länger dauern. Somit bleibt die Grundaussage der vergangenen Wochen weiter bestehen: Stop Loss Marken sollten beachtet werden. An schwachen Tagen können Sie ihre Lieblinge einsammeln. Doch es gibt noch keinen Grund zur Eile.

Wie seht Ihr die aktuelle Stimmungslage an der Börse?