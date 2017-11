Aktien – die Horrkurve

Es brodelt unter der Oberfläche. Während einige Indikatoren, wie der ifo-Index weiter Optimismus verbreiten, findet man in der zweiten Reihe Daten die zur Vorsicht mahnen. Wir sind am Mittwoch in der Finanzmarktrunde auf die Zinsen in den USA eingegangen. Egmond hat die Gefahr einer inversen Zinsstrukturkurve beschrieben, die sich in den USA abzeichnet. In der WELT finden Sie dieses Thema in grafischer Form ebenfalls sehr schön dargestellt.

In der kommenden Woche dürfte sich der Blick weiter auf den Devisenmarkt richten. Mit Kursen von mehr als 1,18 Dollar befindet sich der Euro an einer wichtigen Barriere, an der seit Ende September mehrfach Erholungen scheiterten. Über dieser Hürde bekommen die Bären zunehmend Aufwind.

Währungsunion als wichtiger Absatzmarkt

Auf den ersten Blick ist dies auch nachvollziehbar, da mit einer Euro-Aufwertung die Wettbewerbschancen der stark auf den Export ausgerichteten deutschen Firmen auf den Märkten außerhalb der Währungsunion sinken. Negativ betroffen von einer stärkeren Gemeinschaftswährung sind daher vor allem Konzerne, die viel in Amerika und Asien absetzen. Insgesamt betrachtet sollten die negativen Effekte aber nicht überbewertet werden. Viele Unternehmen sichern sich gegen ungünstige Währungsentwicklungen ab.

Zudem erwirtschaften die DAX-Konzerne ungefähr die Hälfte ihres Umsatzes auf dem Heimatkontinent, wo die Euro-Stärke keine direkte Rolle spielt. Die anhaltend positive wirtschaftliche Entwicklung in Europa erwies sich im abgelaufenen Quartal sogar als wichtige Triebfeder. Ein Ende zeichnet sich vorerst nicht ab: Die Stimmung unter den europäischen Einkaufsmanagern kletterte im November auf den höchsten Stand seit 79 Monaten. Allerdings mahnt die Euphorie langsam auch zur Vorsicht. Die glänzenden Aussichten dürften bereits zum Großteil am Aktienmarkt eingepreist sein, im Gegenzug steigt das Enttäuschungspotenzial.