Aktien im Fokus: Deutschland

Der DAX setzte zu Wochenbeginn seine Rallye fort und konnte am Pfingstmontag bis auf 14.709 Punkte zulegen. Nach den EZB-Beschlüssen am Donnerstag begab sich der DAX am Freitagmorgen auf Talfahrt. Die EZB wird zum 1. Juli ihr Anleihen-Ankaufprogramm (APP) von monatlich 20 Milliarden Euro einstellen und bei der nächsten Sitzung den Einlagenzins für Banken um 0,25% erhöhen. Je nach Inflationsentwicklung in der Eurozone könnte bei der EZB-Sitzung im September sogar noch ein größerer Zinsschritt von 0,5% folgen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe zog nach den Beschlüssen bis auf 1,45% an.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Allianz





Die meistgehandelte Inlandsaktie der vergangenen Handelstage war die Allianz-Aktie Der Versicherungskonzern hat die Mehrheitsbeteiligung seines Russlandgeschäfts an die Interholding, den Eigner des russischen Schaden- und Unfallversicherers Zetta, verkauft. Die Transaktion wird die Gewinn- und Verlustrechnung der Allianz mit 400 Millionen Euro belasten. Die Allianz wird eine Minderheitsbeteiligung von 49,9% an dem kombinierten Unternehmen halten.

Deutsche Telekom





Auch in der laufenden Handelswoche wurde die Aktie der Deutschen Telekom sehr rege in Stuttgart gehandelt. Von ihrem höchsten Kursstand seit Ende 2001 bei 19,30 Euro musste die Aktie in den letzten Tagen aber Federn lassen. Die T-Aktie notiert am Freitag zu Handelsbeginn bei 18,41 Euro. Die Analysten der UBS bestätigten ihre „Buy“-Einschätzung für die Deutsche Telekom und beließen das Kursziel bei 26 Euro.



