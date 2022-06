Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Nachdem der DAX im Mai mehrmals an der Überwindung der 14.200 Punkte scheiterte, konnte er in den letzten Handelstagen weiter Fahrt aufnehmen und greift zum Wochenschluss die Marke von 14.600 Punkte an. Die Inflation ist in Deutschland im Mai um 7,9% gestiegen. In der EU legte die Inflationsrate sogar um 8,1% gegenüber dem Vorjahresquartal zu. Die Aussicht auf ein Ende der drastischen Covid-bedingten Ausgangsbeschränkungen in China und die Erhöhung der Ölfördermenge der OPEC+ überlagerten offensichtlich die weiterhin hohen Inflationsraten.

Die Volkswagen-Aktie ist die meistgehandelte Aktie am Börsenplatz Stuttgart. Die Papiere können auf Wochensicht um mehr als 6% auf 160,70 Euro zulegen. Ende März konnte die Volkswagen-Aktie den Widerstand bei 160 Euro nicht überwinden. Die chinesische Regierung plant, die Autoindustrie im zweiten Halbjahr zu unterstützten. VW verkauft rund 40% seiner Autos in China, der Marktanteil liegt bei 11%.

Die Aktie der Deutschen Telekom setzte in der abgelaufenen Handelswoche ihre Aufwärtsbewegung weiter fort. Am Donnerstag erreichte sie mit 19,30 Euro den höchsten Kursstand seit Ende 2001. 95% der Analysten versehen die Deutsche Telekom mit einer „Buy“-Einschätzung. Der spanische Funkturmbetreiber Cellnex bestätigte sein Interesse an einer Beteiligung der Funkturmsparte der Deutschen Telekom. Experten bewerten die Funkturmsparte der Telekom mit ca. 20 Milliarden Euro einschließlich der Schulden.



