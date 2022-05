Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Der DAX ist im Mai bisher mehrmals daran gescheitert, die 14.200 Punkte zu durchbrechen. Nachdem sich der DAX am Donnerstag Donnerstag nachbörslich in Richtung 14.300 Punkte bewegte, startete er am Freitag dann über der Marke von 14.300 Punkten. Eine signifikante Überwindung der 14.200 Punkte dürfte von den Marktteilnehmern als Kaufsignal gewertet werden.



Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde sendete neue Signale zur weiteren Zinspolitik: Für Spätsommer 2022 stellte sie ein Ende der aktuell negativen Leitzinsen von 0,5% in Aussicht. Damit will die EZB auf die derzeit hohe Inflation reagieren.

Die T-Aktie wurde in der abgelaufenen Handelswoche am häufigsten in Stuttgart gehandelt. Die Aktie setzte ihre Aufwärtsbewegung fort und stieg bis Donnerstag auf 18,95 Euro. Auf diesem Niveau notierte die T-Aktie zuletzt Ende 2001, nach dem Platzen der Dotcom-Blase.

Die SAP-Aktie versucht sich derzeit an einer Bodenbildung im Bereich von 90 Euro. Seit Jahresbeginn hat die Aktie über ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Zuletzt durften sich die Aktionäre jedoch über eine Dividende von 2,45 Euro je Aktie freuen. Darin sind 0,50 Euro für das 50-jährige Firmenjubiläum des Softwarekonzerns enthalten.



