Aktien im Fokus: Deutschland

In der erneut verkürzten Handelswoche wagte sich der DAX mit kleinen Schritten voran und konnte bis Donnerstag sogar beinahe die Marke von 14.600 Punkte knacken – bevor er am Freitag durch die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell jedoch wieder in den Bereich von 14.300 Punkte absackte. Neben dem Ukraine-Krieg und hohen Inflationszahlen rücken nun die beginnende Berichts- und Hauptversammlungssaison in Deutschland in das Blickfeld der Anleger.

In der Handelswoche nach Ostern wurde die Aktie der Mercedes-Benz Group in Stuttgart sehr rege gehandelt. Am kommenden Mittwoch wird der Automobilhersteller seine Zahlen für das erste Quartal 2022 vorlegen. Am Freitag folgt dann die virtuell stattfindende Hauptversammlung. Dort stimmen die Aktionäre unter anderem über die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 5 Euro je Aktie ab. Die Ausschüttungssumme liegt insgesamt über 5,3 Milliarden Euro.

Die Aktie des Hightech-Kunststoffherstellers Covestro wird an der Börse Stuttgart sehr häufig gehandelt. Am Donnerstag hielt der DAX-Konzern seine Hauptversammlung ab. Heute dürfen sich die Aktionäre über eine Dividende von 3,40 Euro je Aktie freuen. Bei einem aktuellen Kurs von 46,50 Euro ergibt sich für Covestro somit eine beachtliche Dividendenrendite von knapp 7,30%.

