Aktien im Fokus: Deutschland

Mit dem DAX ist in dieser Woche nicht gut Kirschen essen: Wagte sich der deutsche Leitindex in der letzten Woche noch in Richtung der Marke von 15.000 Punkten vor, rücken nach Verlusten von mehr als 2% nun vielmehr die 14.000 Punkte ins Blickfeld der Anleger. Angesichts weiterer Sanktionen der EU und der USA gegenüber Russland und damit verbundenen Konjunktursorgen sowie Ängsten vor einer zunehmenden Inflation trennten sich einige Anleger wohl von ihren Aktienbeständen.

Mit weit über 1.500 Preisfeststellungen war die BASF-Aktie die am häufigsten gehandelte Aktie in Stuttgart. Zuletzt warnte der BASF-Vorstandsvorsitzende Dr. Martin Brudermüller vor den Folgen eines Importstopps von russischem Erdgas und Öl. Die Auswirkungen wären vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen existenzbedrohend. Auch die Produktion am größten BASF-Werk in Ludwigshafen wäre von Einschnitten betroffen.

Auch die Aktie von Daimler Truck wurde in der abgelaufenen Handelswoche sehr rege in Stuttgart gehandelt. Mit einem Wochenverlust von über 8% gehört Daimler Truck zu den größten Verlierern im DAX. Erst am 21. März wurde Daimler Truck in den deutschen Leitindex aufgenommen. Aktuell ist der Nutzfahrzeughersteller im DAX mit 1,29% gewichtet.

