Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Direkt zu Wochenbeginn verabschiedete sich der DAX unter die nächste runde Marke: Angesichts des Ukraine-Kriegs fiel der deutsche Leitindex bei 12.438 Punkten auf ein 52-Wochentief. Doch zur Wochenmitte gelang dem deutschen Leitindex ein beachtliches Comeback: Er eroberte die Marke von 13.000 Punkten wieder zurück und schloss am Mittwoch bei 13.847 Punkten. Auch im weiteren Wochenverlauf blieb der Ukraine-Krieg das bestimmende Thema: Gescheiterte Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland drücken den DAX vor dem Wochenende wieder auf unter 13.500 Punkte.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





BASF





Auch in der abgelaufenen Handelswoche ist die BASF-Aktie mit deutlichem Abstand die meistgehandelte Aktie in Stuttgart. Insgesamt fanden weit über 3.000 Preisfeststellungen statt. Nachdem der DAX am Montag unter die Marke von 12.500 Punkte fiel, konnte sich auch die BASF-Aktie dem Abwärtssog nicht entziehen und brach bis auf 47,30 Euro ein. Mit der Erholung der Märkte zur Wochenmitte legte die BASF-Aktie wieder zu und notiert kurz vor Wochenschluss mit 53,30 Euro wieder über der Marke von 50 Euro. Auf Monatssicht notiert die BASF dennoch mehr als 22% tiefer.

Mercedes-Benz Group





Genau wie der Gesamtmarkt zeigte sich die Aktie des Automobilherstellers mit einer Handelsspanne von 54,76 Euro zu 62,15 Euro im Wochenverlauf sehr volatil. Am Montagvormittag fiel die ehemalige Daimler-Aktie bis auf 54,76 Euro, bevor sie bis Donnerstag wieder auf 62,15 Euro zulegen konnte. Die großen deutschen Automobilhersteller beziehen aus der vom Krieg betroffenen Ukraine Kabelbäume für ihre Bordnetzwerke. Experten gehen daher von einer Drosselung der Automobilproduktion aus. Nach der weiterhin eingeschränkten Verfügbarkeit von Halbleitern baut sich für die Automobilproduktion somit ein weiterer Belastungsfaktor auf.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

