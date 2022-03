Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

In dieser Handelswoche fiel beim DAX angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Sanktionen der EU und der USA die nächste runde Marke: Zur Wochenmitte sackte der deutsche Leitindex deutlich unter die Marke von 14.000 Punkten. Bis Freitag setzte der DAX die Abwärtsbewegung fort – und notiert derzeit bei rund 13.400 Punkten. Auf Monatssicht beträgt das Minus beim DAX damit bereits über 11%.

Mit beinahe 3.000 Preisfeststellungen fanden die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen in Stuttgart in der BASF-Aktie statt. Diese bricht in der aktuellen Handelswoche über 10% ein und notiert bei rund 55 Euro. BASF ist mit 67% am Erdöl- und Erdgas-Produzenten Wintershall Dea beteiligt. Dieser hat die Finanzierung der Gaspipeline Nord Stream 2 in Höhe von einer Milliarde Euro abgeschrieben. Die Entscheidung über die Ausschüttung einer Dividende hat Wintershall Dea bis auf Weiteres verschoben.

Die Rheinmetall-Aktie wurde in der abgelaufenen Handelswoche über 2.200-mal an der Börse Stuttgart gehandelt. Ging diese letzten Freitag mit knapp 110 Euro aus dem Handel, sprang sie am Montag nach der Ankündigung der Bundesregierung, 100 Milliarden Euro in Form eines Sondervermögens in die Bundeswehr zu investieren, in der Spitze bis auf 177 Euro. Rheinmetall erwartet nun erhebliche Auftragseingänge. Der erste Auftrag zur Lieferung von Helmen ging bereits ein. Zudem möchte der Vorstandsvorsitzende Papperger bis zu 3.000 neue Mitarbeiter einstellen. Aktuell beschäftigt Rheinmetall weltweit über 25.000 Mitarbeiter.

