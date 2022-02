Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Erneut erwischte der DAX einen denkbar schlechten Wochenstart: Angesichts der weiteren Eskalation im Ukraine-Konflikt tauchte der deutsche Leitindex weiter ab. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine fiel der DAX am Donnerstag bis auf 13.807 Punkte. Zwar erholte er sich in Folge wieder langsam und schloss über der Marke von 14.000 Punkten – allerdings stehen beim DAX nun sechs Verlusttage in Folge in der Bilanz.

Stattdessen flüchteten die Anleger offenbar in die als sicher geltenden Bundesanleihen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel bis auf 0,11%, nachdem sie am Vortag noch bei 0,22% lag.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Porsche Automobil Holding





Nachdem die Porsche Automobil Holding und die Volkswagen AG die Gespräche über einen möglichen Börsengang der Porsche AG bestätigten, legte die in Stuttgart rege gehandelte Porsche-Aktie zweistellig zu. Porsche gilt als die „Ertragsquelle“ im Volkswagen-Konzern: Alleine 4,2 Milliarden Euro des operativen Ergebnisses der Volkswagen AG in Höhe von 10,6 Milliarden Euro stammen von der Porsche AG. Der Porsche Automobil Holding gehören 53,3% der Stammaktien der Volkswagen AG.

Mercedes-Benz Group





Auch die Aktie der Mercedes-Benz Group wurde in der abgelaufenen Handelswoche von den Stuttgarter Anlegern sehr rege gehandelt. Am Donnerstag stellte der Konzern seine Ergebnisse für 2021 vor. Die Aktionäre dürfen sich über eine Erhöhung der Dividende von 1,35 Euro auf fünf Euro freuen. Insgesamt schüttet der Automobilkonzern 5,35 Milliarden Euro aus. Eine solch hohe Ausschüttung gab es nicht einmal im bisherigen Rekordjahr 2017.

