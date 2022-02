Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Der deutsche Leitindex erlebt in dieser Woche ein wahre Achterbahnfahrt: Direkt zum Wochenstart hatten die Sorgen vor einer Eskalation im Ukraine-Konflikt den DAX über 2% auf zwischenzeitlich 14.844 Punkte einbrechen lassen. Zwar gelang dem DAX im weiteren Verlauf angesichts erster Entspannungssignale eine Erholung auf rund 15.500 Punkte – doch am Donnerstag sendete der deutsche Leitindex technische Warnsignale.

So durchkreuzte der DAX-Durchschnittskurs der letzten 50 Tage die Linie des Durchschnittskurses der letzten 200 Handelstage nach unten – ein sogenanntes Todeskreuz, das Chartanalysten als Warnsignal für einen bevorstehenden Abwärtstrend sehen. Neue Impulse liefern in der kommenden Woche gleich sieben DAX-Konzerne, die ihre Bücher öffnen, darunter Mercedes-Benz, die Deutsche Telekom und Fresenius.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Delivery Hero





Mit deutlichem Abstand fanden die häufigsten Preisfeststellungen in Stuttgart in der Delivery Hero-Aktie statt. Nachdem die Online-Lieferplattform zuletzt für das laufende Geschäftsjahr die Erwartung eines operativen Verlustes vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 1% und 1,2% des Bruttowarenwerts bekanntgab, brach die Aktie über 30% ein. Auch in der laufenden Handelswoche zeigt sich die Delivery Hero-Aktie mit einer Handelsspanne von 38,80 Euro zu 52,22 Euro äußerst volatil.

Zur Delivery Hero-Aktie | Kaufen | Verkaufen







Mercedes-Benz Group





Einen ordentlichen Aufwärts-Drive legte der Automobilhersteller in der abgelaufenen Handelswoche aufs Parkett. In einem schwachen Marktumfeld fiel die Aktie am Montag bis auf knapp 71 Euro, bevor die Mercedes-Papiere bis Donnerstag auf 77,81 Euro nach oben kletterten. Auf diesem Niveau notierte die ehemalige Daimler-Aktie zuletzt Anfang 2015. Nächsten Donnerstag wird Mercedes-Benz schließlich seine Geschäftszahlen fürs vergangene Jahr vorstellen.

Zur Mercedes-Benz Group-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.