Aktien im Fokus: Deutschland

Allen Inflationsdaten und Sorgen vor nahenden Zinserhöhungen zum Trotz könnte der DAX eine knallgrüne Woche aufs Parkett legen. Seit Montag verzeichnete der deutsche Leitindex an jedem Tag Kursgewinne. Ausgehend von 15.076 Punkten – dem Tiefststand zum Wochenauftakt – kletterte der DAX bis Freitagmorgen bereits um fast 2,5%. In der kommenden Woche öffnet schließlich noch MTU Aero Engines seine Bücher, ehe sich die Berichtssaison dem Ende zuneigt.

Im Fokus der Anleger stand in der laufenden Handelswoche die Siemens-Aktie. Der Konzern verkündete auf seiner Hauptversammlung für das erste Quartal im neuen Geschäftsjahr 2021/2022 einen Anstieg des Auftragsbestands um 42% auf 24,2 Milliarden Euro. Daraufhin legte die Siemens-Aktie am Donnerstag in der Spitze bis zu 7% zu. Zudem wurden für das Post- und Paketgeschäft von Siemens Logistics und Siemens eAutomotive, das Joint Venture mit Valeo, neue Eigner gefunden. Heute dürfen sich die Aktionäre zusätzlich über eine Dividende von 4 Euro freuen.

Auch die ehemalige Siemens-Tochter Infineon wurde am Börsenplatz Stuttgart in der laufenden Woche sehr rege gehandelt. Die EU-Kommission will für die Förderung der Halbleiterindustrie in ihrem „Chips Act“ 43 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern zur Verfügung stellen. Bis zum Jahr 2030 soll der Weltmarktanteil von in der EU produzierten Chips auf knapp 20% gesteigert werden. Die Markteilnehmer sehen Infineon als einen Profiteur der EU-Förderungen.

