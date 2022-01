Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Schlechter hätte die Woche für den deutschen Leitindex kaum beginnen können: Am Montag erlebte der DAX mit einem Minus von fast 4% den größten Tagesverlust seit Ende November. Damit verabschiedete sich der DAX zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 15.000 Punkten. Im Anschluss an die Sitzung der US-Notenbank wagten sich die Anleger aber wieder etwas aus der Deckung, sodass der DAX am Freitag bei rund 15.400 Punkten in etwa auf dem Niveau des Wochenauftakts notiert. Nächste Woche stehen für den deutschen Leitindex neben dem Zinsentscheid der EZB auch Quartalszahlen von Infineon und Siemens Healthineers auf dem Programm.

Mit deutlichem Abstand fanden die häufigsten Preisfeststellungen in der abgelaufenen Handelswoche am Stuttgarter Börsenplatz in der Siemens Energy-Aktie statt. Siemens Energy gehören zwei Drittel des spanischen Windkraftkonzerns Siemens Gamesa. Die Windkrafttochter veröffentlichte zuletzt die dritte Gewinnwarnung innerhalb eines Jahres. Daraufhin fiel die Siemens Energy-Aktie in einem angespannten Marktumfeld zu Wochenbeginn bis auf 17,82 Euro. Zum Wochenschluss schnuppern die Papiere von Siemens Energy wieder an der Marke von 20 Euro.

Als ebenfalls häufig gehandelte Aktie in Stuttgart rauschte die BASF zu Wochenbeginn bis auf 63,30 Euro ab. Mit der Erholung im DAX konnte auch die BASF-Aktie ihre Verluste wieder ausgleichen und notiert auf Wochensicht wieder deutlich im positiven Bereich. In der zweiten und dritten Kalenderwoche im laufenden Jahr kaufte BASF über 1,5 Millionen Aktien für einen Gegenwert von etwas mehr als 105 Millionen Euro zurück. Insgesamt umfasst der Aktienrückkauf bis Ende 2023 ein Volumen von bis zu drei Milliarden Euro.

