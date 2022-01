Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Neue Woche, alten Sorgen: Angesichts der Zinsanstiege am Anleihemarkt mitsamt der befürchteten Straffung der Geldpolitik und steigenden Ölpreisen entfernte sich der DAX in dieser Woche weiter von seinen Rekordständen und fiel deutlich unter die Marke von 16.000 Punkten. Zudem sorgten auch die anhaltenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine für Unsicherheit. Die Hoffnungen ruhen nun auf der beginnenden Berichtssaison – die mit den Bilanzen der US-Großbanken und extrem negativ aufgefassten Zahlen von Netflix allerdings eher einen Fehlstart hinlegte.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Allianz





Wie bereits seit Jahresauftakt ist die Allianz auch in der abgelaufenen Handelswoche eine der meistgehandelten deutschen Aktien in Stuttgart. Der Versicherungskonzern ernannte dieser Tage mit Sirma Boshnakova ein neues Vorstandsmitglied. Die gebürtige Bulgarin verantwortet in ihrer Funktion Allianz Partners, Allianz Direct und Allianz Benelux, Frankreich, Italien sowie die Türkei. Zu Wochenbeginn erreichte die Allianz-Aktie mit 227,70 Euro ein neues 52-Jahreshoch.

Zur Allianz-Aktie | Kaufen | Verkaufen







Siemens





Viele Orders gingen in der laufenden Handelswoche an der Börse Stuttgart auch in der Siemens-Aktie ein. Siemens verkündete am Montag den Verkauf von Yunex Traffic, seinem internationalen Straßenverkehrsgeschäft, für 950 Millionen Euro an Atlantia. Damit setzt der Vorstandsvorsitzende von Siemens, Roland Busch, den Weg der kontinuierlichen Portfoliooptimierungen fort, um Siemens künftig als fokussiertes Technologieunternehmen zu positionieren. Für die Siemens-Aktie ging es auf Wochensicht beinahe 5% bergab.

Zur Siemens-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.