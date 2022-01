Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Wechselhafte Woche für den DAX: Neu entfachte Zinsängste bescherten dem deutschen Leitindex einen schweren Wochenauftakt und schickten ihn bis auf 15.750 Punkte bergab. Im weiteren Wochenverlauf versuchte sich der DAX an einer Erholung und kämpfte seitdem beständig um die Marke von 16.000 Punkten. Neue Impulse liefert in den kommenden Wochen die anstehende Berichtssaison, die heute von den US-Großbanken eingeläutet wird.

Die zum Jahresstart in Stuttgart meistgehandelte deutsche Aktie war die der Allianz. Zuletzt gab der Versicherungskonzern Neuigkeiten zu seiner Dividendenpolitik bekannt. Bisher wurden stets 50% des Jahresüberschusses des Allianz-Konzerns an die Anteilseigner ausgeschüttet. Künftig soll die Dividende um 5% über dem Vorjahr liegen – und das unabhängig vom jeweiligen Geschäftsverlauf. Bereits am vergangenen Mittwoch erreichte die Allianz mit 227,30 Euro ein neues 52-Wochenhoch.

Für viele Orders sorgten die Stuttgarter Anleger in diesen Tagen auch bei der Aktie der BASF. Der Ludwigshafener DAX-Konzern startet im Januar ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu drei Milliarden Euro. Das Programm läuft bis Ende 2023. Begründet wird der Aktienrückkauf von Seiten der BASF mit einer stabilen Geschäftsentwicklung und durch die Einnahmen aus Teilverkäufen. Auf Wochensicht legt die BASF-Aktie beinahe 3% zu.

