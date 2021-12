Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Für den DAX neigt sich die nächste volatile Handelswoche ihrem Ende zu. Die Blicke der Anleger richteten sich derweil ins Frankfurter Ostend, wo die EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Zinssatzentscheid der Europäischen Zentralbank präsentierte. Wie erwartet belässt die EZB den Leitzins im Euroraum bei null Prozent – folglich reagierten auch die Aktienmärkte wenig überrascht und zeigten keine größeren Ausschläge in die eine wie die andere Richtung.

Ob es nun doch noch zur verspäteten Jahresendrally kommen könnte, werden die nächsten zwei Handelswochen zeigen.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Daimler Truck





Herzlich Willkommen an der Börse, Daimler Truck! Die LKW-Tochter von Daimler feierte am vergangenen Freitag als Spin-Off des Daimler-Konzerns ihren Börsengang und zählte in dieser Handelswoche gleich zur meistgehandelten Aktien auf dem Stuttgarter Börsenparkett. Dabei verlief der IPO durchaus erfolgreich: Die Papiere gingen mit rund 28 Euro in den Handel und stehen nun – genau eine Woche später – rund 15% höher.

Daimler





Auch die zweite Aktie mit dem Stern im Logo wurde dieser Tage rege gehandelt. In den im DAX notierten Daimler-Papieren wird zukünftig das Geschäft mit PKWs forciert. Die Aktie des Unternehmens kann auf Wochensicht immerhin knapp 2% zulegen. Daimler spielt in dieser Woche übrigens auch eine größere Rolle in unserem Spezialeinblick.

