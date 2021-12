Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Nachdem der DAX in den vergangenen Handelstagen deutliche Kursverluste hinnehmen musste, konnte sich der 40 Werte umfassende Leitindex in dieser Handelswoche immerhin etwas erholen und notiert auf Wochensicht rund 2,6% fester bei etwa 15.700 Punkten.

Für Bewegung an den Aktienmärkten könnte in der kommenden Woche einmal mehr die EZB sorgen. Die Zentralbank wird am kommenden Donnerstag Auskunft über ihre weitere Leitzinspolitik geben. Die US-Zentralbank FED kündigte bereits vor einigen Monaten an, Zinsen mittelfristig wieder erhöhen zu wollen.





Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Volkswagen





In Wolfsburg geht es zur Adventszeit wenig besinnlich zu. Der Machtkampf des aktuellen CEOs Diess ist weiter im vollem Gange. Der VW-Chef gilt als klarer Verfechter einer konsequenten Elektro-Strategie bei Volkswagen und machte sich Medienberichten zu Folge damit wenig Freunde im Konzern.

Doch damit nicht genug: Wie in dieser Woche bekannt wurde, will der bisherige VW-Großaktionär rund um die Familie Porsche/Piëch, seinen Einfluss beim Sportwagenhersteller Porsche erhöhen. Bei einem möglichen Börsengang der Sportwagen-Tochter will die Familie über ihre Porsche Automobil Holding einen Großteil der Aktien erwerben. Um das zu finanzieren, sollen Anteile des VW-Aktienpakets veräußert werden.

Sowohl VW-Papiere (+12%) als auch Porsche Holding-Aktien (13%) legen auf Wochensicht deutlich zu.

Daimler





Nicht weniger aufregend – doch vermutlich deutlich harmonischer – geht es indes im Schwabenländle zu. Heute notieren erstmals die Papiere der Truck-Sparte von Daimler als eigene Aktien an der Börse und sind selbstverständlich auch in Stuttgart handelbar. Durch die neue Ausrichtung will das Unternehmen sich im PKW-Bereich stärker auf die Elektromobilität fokussieren – während in der Truck-Sparte auch die Wasserstoff-Technologie in den Blick genommen werden soll.

