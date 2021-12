Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Von himmelhochjauchzend zu Tode betrübt: An der Börse liegen diese beiden Extreme manchmal sehr nah beieinander. So auch in den letzten Handelstagen, in denen der DAX fast 1.000 Indexpunkte einbüßen musste und von knapp 16.000 auf rund 15.000 Indexpunkte abrutschte. Sorgen um die neue Corona-Variante Omikron mehren sich aktuell an den Märkten. Trotz einigen Erholungsversuchen im Wochenverlauf notiert der DAX auf Wochensicht dennoch rund 4% tiefer.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





BASF





Mit nahezu 2.000 Preisfeststellungen war die meistgehandelte Inlandsaktie auf dem Stuttgarter Börsenparkett die der BASF. Der Ludwigshafener Chemie-Konzern kündigte unlängst an, gemeinsam mit dem Energie-Konzern enviaM einen großen Solarpark in der Lausitz bauen zu wollen. BASF-Papiere notieren auf Wochensicht rund 6% tiefer.

Lufthansa





Noch gravierender fallen die Kursverluste beim rege gehandelten MDAX-Wert Lufthansa aus. Angesichts der um sich greifenden Omikron-Variante gerieten die Aktien vieler Fluggesellschaften unter Druck. Lufthansa-Papiere verlieren auf Wochensicht rund 10%.

