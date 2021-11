Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Wenn’s läuft, dann läuft’s: Der deutsche Leitindex markierte in dieser Woche ein neues Allzeithoch nach dem anderen und schaffte es fast, die Marke von 16.300 Punkten zu knacken. Damit legte der DAX innerhalb eines Monats rund 1.000 Punkte zu. Ist das etwa schon die an den Börsen so gern gesehene „Jahresendrally“?

Im Fokus der Anleger standen dieser Tage übrigens zwei Aktien, die die Geschichte des DAX zu einem beträchtlichen Teil mit geprägt haben.

Deutsche Telekom





Die meistgehandelte Aktie auf dem Stuttgarter Börsenparkett war in dieser Woche die der Deutschen Telekom. Für die Papiere neigt sich eine kurstechnisch sehr ereignisarme Handelswoche ihrem Ende zu. Neuigkeiten gab es dennoch: Die Telekom verkündete, dass sie ihr Tochter-Unternehmen „T-Systems“ verkaufen oder per Spin-Off separat an die Börse bringen möchte.

Warum die Telekom nicht nur den DAX, sondern auch die deutsche Aktienkultur insgesamt entscheidend mitgeprägt hat, erfahren Sie in unserem Spezialeinblick.

Wirecard





Als unrühmlichster Fall in der rund 30-jährigen DAX-Geschichte geht wohl Wirecard in die Geschichtsbücher ein. In dieser Woche wurden die Papiere auch von Stuttgarter Anlegern endgültig aus den Depots geworfen – denn die Deutsche Börse stellte den Handel mit der Aktie ein.

