Aktien im Fokus: Deutschland

Nachdem der DAX in der vergangenen Handelswoche ein neues Allzeithoch bei rund 16.100 Punkten erreichen konnte, ging es für den Leitindex in diesen Tagen vor allem darum, diese Marke zu behaupten. Lediglich zur Wochenmitte rutschte der DAX-Punktestand kurzzeitig unter die 16.000er-Marke, erholte sich dann aber rasch wieder und notiert seither wieder in der Nähe seines Allzeithochs.

Für gute Laune bei Anlegern sorgte außerdem der Münchener Industrie-Konzern Siemens, der solide Zahlen vorlegte und die Dividende für das Geschäftsjahr auf 4 Euro pro Anteil erhöhen will. Apropos Siemens: In unserem Spezialeinblick dreht sich diese Woche alles um den ehemals größten Erzrivalen des Konzerns GE.

Varta





Für die Varta-Aktie war es eine Handelswoche zum Vergessen: Die Papiere des Batterie-Konzerns aus Ellwangen notieren auf Wochensicht rund 13% leichter. Dem MDAX-Konzern machen vor allem Probleme in der Produktion von kleinen Lithium-Ionen-Batterien zu schaffen. Erst in der letzten Woche musste der Konzern seine Umsatzprognose nach unten korrigieren.

Deutsche Lufthansa





Ganz anders als Varta erging es da der Lufthansa-Aktie, die auf Wochensicht knapp 10% zulegen kann – den steigenden Corona-Inzidenzen zum Trotz. Darüber hinaus sammelte der Konzern in dieser Woche durch die Emission zweier sogenannter „Green-Bonds“ rund 1,5 Milliarden Euro frisches Kapital ein.

