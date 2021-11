Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Eine historische Handelswoche für den DAX: Am Donnerstagmorgen knackte der deutsche Leitindex sein im August aufgestelltes Allzeithoch und markierte bei 16.061 Punkten eine neue Bestmarke. Damit stieg der DAX innerhalb von nur vier Wochen um über 1.000 Punkte – ist das der Vorbote einer Jahresendrally?

Neben der US-Notenbank Fed (mehr dazu hier) sorgte auch die laufende Berichtssaison für gute Laune: Während die Deutsche Post abermals ihre Ziele für das laufende Geschäftsjahr erhöhte, schoss die HelloFresh-Aktie nach einer angehobenen Umsatzprognose um 17% nach oben. Auch die Siemens Healthineers-Aktie stieg nach Vorlage der Quartalszahlen auf ein neues Allzeithoch.

In der kommenden Woche öffnen gleich mehr als ein Dutzend DAX-Konzerne ihre Bücher. Besonders am Mittwoch wird es spannend, wenn Adidas, die Allianz, Continental, E.ON, Infineon und Siemens Energy über ihr abgelaufenes Quartal berichten.

Nach der Vorlage der Quartalszahlen in der letzten Woche blieb die BASF in Stuttgart auch in den letzten Tagen die meistgehandelte Aktie der Anleger. Während das Minus auf Wochensicht etwas mehr als 1% beträgt, äußerten sich derweil mehrere Analysten: Während zehn Analysehäuser, darunter die Deutsche Bank, UBS und Warburg, die BASF-Aktie zum Kauf empfehlen, sind die Analysten der US-Banken etwas vorsichtiger. So stufen Morgan Stanley, JP Morgan und Goldman Sachs die Papiere des Chemie-Konzerns „neutral“ ein.

Im Aufwind präsentiert sich auf Wochensicht die Lufthansa-Aktie, die in Stuttgart rege gehandelt wurde und über 16% zulegt. Wie die Kranich-Airline zur Wochenmitte verkündete, konnte sie ihren Umsatz im letzten Quartal auf 5,2 Milliarden Euro fast verdoppeln. Zudem erwirtschaftete die Lufthansa erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder einen operativen Gewinn – laut Konzernchef Spohr ein „Meilenstein“ auf dem Weg aus der Krise.

