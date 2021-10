Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

Der DAX festigt in dieser Handelswoche die Marke von 15.500 und notiert kurz vor dem Wochenende gar rund 150 Punkte fester bei 15.650 Punkten. Nach der Übernahme der Deutsche Wohnen durch die Vonovia ersetzt heute außerdem der Nivea-Konzern Beiersdorf den Berliner Immobilienkonzern im DAX und feiert damit nach rund 7 Monaten sein Comeback im Leitindex.

Auch die Berichtssaison ist im vollen Gange. Neben der BASF und Symrise überzeugten dieser Tage auch Puma und Airbus mit soliden Zahlen und hoben zum Teil sogar ihre Prognosen an. Lediglich dem Automobilkonzern VW macht der anhaltende Chip-Mangel weiterhin zu schaffen.

In der kommenden Börsenwoche legen unter anderem der einzige Dividendenaristokrat des Landes, Fresenius, seine Zahlen vor. Außerdem öffnen die Deutsche Post und Vonovia ihre Bücher.

Mit knapp 1.000 Preisfeststellungen die meistgehandelte Inlandsaktie auf dem Stuttgarter Börsenparkett war in dieser Handelswoche die BASF. Der Ludwigshafener Chemie-Koloss legte in dieser Woche Zahlen vor und erhöhte die Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach April und Juli bereits zum dritten Mal. Anleger zeigten sich dennoch wenig begeistert – die Aktie notiert auf Wochensicht nahezu unverändert.

Auch die Aktie der Deutschen Telekom wurden in dieser Woche rege gehandelt. Die Aktie verliert auf Wochensicht knapp 2%. Analysten der US-Investmentbank Jefferies äußerten sich in dieser Woche aber positiv und stuften die Aktie mit einem Kursziel von 21,80 zum Kauf ein. Am 12. November legt der Konzern aus Bonn seine Quartalszahlen vor.

