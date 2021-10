Aktien im Fokus: Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

DAX

Der DAX kämpft im Wochenverlauf munter mit der Marke von 15.500 Punkten und konnte diese im bisherigen Verlauf auch halten. Während die Berichtssaison in den USA und anderen Ländern Europas bereits in vollem Gange ist, lassen die Berichte der deutschen Großkonzerne noch auf sich warten. Die meisten der Konzerne werden ihr Zahlenwerk zum abgelaufenen dritten Quartal erst Ende Oktober und Anfang November vorlegen. Mit Daimler, Sartorius und SAP machten aber immerhin drei Konzerne den Anfang. Vor allem SAP und Sartorius überzeugten mit stärkeren Zahlen als von Analysten erwartet. Daimler hingegen macht weiterhin der Chipmangel zu schaffen.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





TeamViewer





Die meistgehandelte Inlands-Aktie unter den Stuttgarter Anlegern war in diesen Tagen die des Software-Konzerns TeamViewer. Die Aktie setzte auch in dieser Woche ihren Abwärtstrend fort und verlor auf Wochensicht knapp 6%. Erst kürzlich gab das Unternehmen eine Gewinnwarnung heraus und senkte den mittelfristigen Ausblick.

Zur TeamViewer-Aktie | Kaufen | Verkaufen







Lufthansa





Ihren Abwärtstrend fortgesetzt hat in dieser Handelswoche auch die Aktie des Airline-Konzerns Lufthansa. Erst gestern senkte die US-Investmentbank Goldman Sachs ihr Kursziel für die Aktie von 6,60 Euro auf 6,20 Euro. Gegenwärtig notiert die Lufthansa mit 5,50 Euro ungefähr auf dem Niveau aus dem Oktober vergangenen Jahres.

Zur Lufthansa-Aktie | Kaufen | Verkaufen









RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 TEAMVIEWER AG A2YN90 653 2 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 823212 599 3 DAIMLER AG 710000 520 4 DEUTSCHE TELEKOM AG 555750 437 5 BASF SE BASF11 384 6 SAP SE 716460 383 7 VOLKSWAGEN AG VZ. 766403 358 8 BAYER AG BAY001

358 9 INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 345 10 ALLIANZ SE 840400 323

Finanztrends Video zu SAP



mehr >

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 14. Oktober bis zum 20. Oktober 2021 an der Börse StuttgartDer vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.