Aktien im Fokus: Deutschland

Nach einer Handelswoche zum vergessen und dem Fall unter die 15.000 Punkte-Marke, ging es für den DAX in dieser Woche vorerst wieder deutlich nach oben. Seit seinen Tiefs bei unter 14.900 Punkten kann der DAX alleine in den letzten fünf Handelstagen über 3% zulegen und notiert inzwischen wieder komfortabel im Bereich der 15.400 Punkte. Damit notiert der deutsche Leitindex immerhin so hoch wie seit einem Monat nicht mehr.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





TeamViewer





Im Fokus unserer Anleger standen dieser Tage vor allem zwei MDAX-Konzerne. Der meistgehandelte Wert auf dem Stuttgarter Börsenparkett war der Software-Konzern TeamViewer. Nachdem der Konzern seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach unten Schraubte, senkten auch eine Reihe von Analysten den Daumen für die Aktie. Auf Wochensicht notiert die Aktie rund 20% tiefer. Seit Jahresbeginn verlor sie sogar knapp 70% ihres Wertes.

Lufthansa





Schwach verlief auch die Handelswoche für die Lufthansa-Aktie, die auf Wochensicht knapp 3% verliert. Seit Jahresbeginn notiert die Aktie der Kranich-Airline sogar ganze 25% leichter. Sowohl die Analysten von Barclays als auch der UBS senkten in dieser Woche die Kursziele für die Aktie und stuften die Papiere zum Verkauf ein. Trotz abgeschlossener Kapitalerhöhung des Konzerns zeigen sich die Experten mit Verweis auf die starke Konkurrenz der Billig-Airlines pessimistisch.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 TEAMVIEWER AG A2YN90 1.325 2 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 823212 1.055 3 DAIMLER AG 710000 1.034 4 VARTA AG A0TGJ5 647 5 DEUTSCHE TELEKOM AG 555750 630 6 E.ON SE ENAG99 474 7 ALLIANZ SE 840400 473 8 BAYER AG BAY001

431 9 BASF SE BASF11 405 10 TUI AG TUAG00 400

