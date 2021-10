Aktien im Fokus: Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Was für eine Woche für den deutschen Leitindex: Ging dieser letzten Freitag noch mit komfortablen 15.300 Punkten aus dem Handel, fiel er zur Wochenmitte erstmals seit knapp sechs Monaten wieder unter die Tausender-Marke bis auf 14.818 Punkte. Bei der Frage nach den Ursachen für die Unsicherheit haben Anleger derzeit die volle Auswahl: Konjunktursorgen einhergehend mit steigenden Energie-Preisen, die Evergrande-Krise in China, der Haushaltsstreit in den USA sowie mögliche geldpolitische Straffungen der Notenbanken. Da kann man durchaus mal den Mut verlieren – oder sich, wie der DAX, gegen Wochenschluss wieder ein Herz fassen und seine alten Notierungen zurückerobern.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Lufthansa





Als meistgehandelte deutsche Aktie auf dem Stuttgarter Parkett zählt die Lufthansa nicht gerade zu den Überfliegern: Auf Wochensicht verliert sie über 5%. Durch die nun abgeschlossene Kapitalerhöhung konnte die Lufthansa 2,162 Milliarden Euro einnehmen und will damit die staatlichen Hilfen während der Corona-Krise zurückzahlen. Wenig Rückenwind kam indes von der Bank of America, deren Analysten die Lufthansa wieder in die Bewertung aufnehmen – bei einem Kursziel von 5,40 Euro aber mit „Underperform“ einstufen.

Deutsche Telekom





Wenig berauschend lief die Handelswoche auch für die Deutsche Telekom, die unter regem Handel in Stuttgart rund 4,6% einbüßte. Für Wirbel sorgte ein Finanzgeschäft der Softbank, die im September 225 Millionen Aktien der Deutschen Telekom erhielt. Diese verwendete die Softbank umgehend als Sicherheit für ein Finanzierungsgeschäft, sodass Goldman Sachs zur Wochenmitte 90 Millionen Aktien der Deutschen Telekom zum Preis von 16,95 Euro je Stück verkaufte. Dieser Deal lastete anschließend auch auf dem Kurs der Telekom-Aktie, die sich davon bis dato kaum erholen konnte.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 823212 1.046 2 DAIMLER AG 710000 815 3 DEUTSCHE TELEKOM AG 555750 666 4 BASF SE BASF11 577 5 INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 572 6 SIEMENS ENERGY AG ENER6Y 540 7 TEAMVIEWER AG A2YN90 498 8 SAP SE 716460

478 9 SIEMENS AG 723610 469 10 VOLKSWAGEN AG VZ. 766403 459

