Aktien im Fokus: Deutschland

Der DAX startete optimistisch in die neue Handelswoche und konnte zwischenzeitlich sogar die Marke von 16.000 Punkten überspringen – die er aber gleichermaßen schnell auch wieder abgeben musste. Für besondere Spannung sorgt am Freitag nach Handelsschluss die Deutsche Börse, die zum Wochenschluss die neuen DAX 40-Kandidaten aus dem MDAX benennen wird. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Spezialeinblick.

Der erneut meistgehandelte Wert auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist die Aktie der BASF. Für die Papiere des Chemie-Konzerns geht es auf Wochensicht rund 2,5% bergab. Wie diese Woche bekannt wurde, gründet BASF gemeinsam mit dem chinesischen Unternehmen Shansan ein Joint-Venture zur Produktion von Batteriematerialen. Neben der Automobilindustrie sollen weltweit auch die Branchen der Unterhaltungselektronik und der Energiespeicherung bedient werden.

Auch die Aktie des Versicherungsriesen Allianz wurde dieser Tage rege gehandelt – und notiert auf Wochensicht rund 1% schwächer. Nachdem dem Unternehmen in den USA etwaige Schadensersatz-Forderungen drohen, musste die Aktie zuletzt deutlich Federn lassen und notiert seither überwiegend unter der Marke von 200 Euro.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BASF SE BASF11 685 2 ALLIANZ SE 840400 510 3 INFINEON TECHNOLOGIES AG 716460 734 4 BAYER AG BAY001 440 5 VOLKSWAGEN AG VZ. 766403 436 6 SIEMENS ENERGY AG ENER6Y 428 7 DAIMLER AG 710000 392 8 DEUTSCHE TELEKOM AG 555750

381 9 SAP SE 716460 377 10 DEUTSCHE POST AG 555200 358

