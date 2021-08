Aktien im Fokus: Deutschland

DAX

In dieser Handelswoche schafft es der DAX nicht, sein kürzlich erreichtes Allzeithoch bei über 16.000 Punkten anzulaufen – stattdessen legte der Leitindex sogar den Rückwärtsgang ein und beendet die Handelswoche mit einem leichten Minus. Aktuell scheinen die Anleger dem Index nicht mehr zuzutrauen.

Als einziger deutscher Wert mit über 1.000 Preisfeststellungen setzte sich die BASF-Aktie in dieser Handelswoche an die Spitze der meistgehandelten Aktien auf dem Stuttgarter Börsenparkett. Zwar verliert die BASF auf Wochensicht rund 2%; BASF-Vorstand Heinz zeigt sich in einem aktuellen Interview aber optimistisch ob der anlaufenden Konjunktur-Programme in den USA und kündigt an: „Wir werden dreifach profitieren, weil wir die Infrastruktur hier nutzen, weil es die Wirtschaft insgesamt und damit auch den Konsum ankurbelt und weil wir als Zulieferer dabei sind. Bereits im ersten Halbjahr konnten die deutschen Chemie-Konzerne rund um BASF und Covestro in den USA starke Zuwächse verzeichnen.

Auch die Automobilwerte Volkswagen und Daimler werden in diesen Tagen rege gehandelt. Beide Unternehmen haben noch immer mit Lieferengpässen im Bereich der Halbleiter zu kämpfen und schickten Mitarbeiter daher in einigen Werken in Kurzarbeit. Auch die Auto-Aktien können sich in dieser Woche nicht aus dem leichten Abwärtstrend des Gesamtmarktes befreien und notieren auf Wochensicht leicht im Minus.

