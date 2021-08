Aktien im Fokus: Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

DAX

Wie gewonnen, so zerronnen: Nachdem der deutsche Leitindex vergangene Woche bei 16.030 Punkten noch ein neues Allzeithoch markieren konnte, nahmen Anleger in dieser Handelswoche wohl Gewinne mit und schickten den DAX auf die Bretter. Auf Wochensicht steht ein Minus von über 300 Punkten. Für die trübe Stimmung an den Börsen sorgte vor allem die Fed – mehr dazu lesen Sie im US-Teil unseres Aktien weekly.

Hierzulande wurden indes vor allem die Aktien eines MDAX-Unternehmens rege gehandelt.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Varta





Mit über 1.600 Preisfeststellungen war die Varta-Aktie in dieser Woche der meistgehandelte Titel auf dem Stuttgarter Börsenparkett. Hinter dem Papier liegt eine turbulente Handelswoche. In Folge der kürzlich vorgelegten Quartalszahlen musste das Papier deutliche Verluste hinnehmen, die sie in den letzten Tagen aber zumindest zum Teil wieder wettmachen konnte. Gegenüber dem Niveau von vor Veröffentlichung der Quartalszahlen liegt die Aktie dennoch rund 17% unter Wasser.

Zur Varta-Aktie | Kaufen | Verkaufen







Deutsche Telekom





Deutlich besser lief die Handelswoche indes für die Aktie der Telekom, die im Laufe der Woche bei knapp unter 19 Euro gar ein neues Mehrjahreshoch markieren konnte. Vor allem das Geschäft in den USA sorgt bei der Konzernmutter aus Bonn für starkes Wachstum.

Wie gestern bekannt wurde, droht T-Mobile US in den USA nun jedoch Ärger: Die US-Telekomaufsicht untersucht wohl ein Datenleck bei T-Mobile US, von dem rund 47 Millionen Kunden betroffen sein sollen. In Folge dieser Nachricht verlor die T-Aktie rund 2%.

Zur Telekom-Aktie | Kaufen | Verkaufen









RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 VARTA AG A0TGJ5 1.624 2 DEUTSCHE TELEKOM AG 555750 629 3 ALLIANZ SE 840400 625 4 VOLKSWAGEN AG VZ. 766403 561 5 E.ON SE ENAG99 513 6 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 823212 500 7 BECHTLE AG 515870 490 8 BAYER AG BAY001

470 9 SAP SE 716460 462 10 DAIMLER AG 710000 452

Finanztrends Video zu SAP



mehr >

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 12. August bis zum 18. August 2021 an der Börse StuttgartDer vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.